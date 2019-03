Un profesor universitario da clase con el bebé de un alumno para que este pueda tomar apuntes

Un profesor de la universidad Morehouse de Atlanta (Estados Unidos) llamado Nathan Alexander cuidó el bebé de uno de sus alumnos durante toda una clase para que su padre, uno de sus estudiantes, pudiera tomar aputes y atender a su explicación.

La historia ha saltado a la luz después de que la CNN se hiciera eco de ella, pero varios de los alumnos, en redes sociales, colgaron el maravilloso gesto del docente.

Student came to class today with his child due to no babysitter or anybody to watch her while he was in class.

My professor NATHAN ALEXANDER said “I’ll hold her so you can take good notes!” #HBCU #morehouse #Respect pic.twitter.com/oogIqetseS

— TheOriginal™ (@Original_Vaughn) 1 de marzo de 2019