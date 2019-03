Una joven busca a su amiga de orfanato a través de Twitter

Sara ha solicitado la colaboración de los usuarios de Twitter para que le ayuden a localizar a su compañera de orfanato, a la que no ve desde el 2001, cuando ambas fueron adoptadas. Estas amigas compartían estancia en el orfanato de Hubei, en China.

En un tweet, Sara explica que “tiene que intentar esto. Necesito encontrar a la niña que sale a la derecha en la foto (yo soy la del carrito)”. Acto seguido, abrió un hilo en la citada red social en el que expuso su historia.

Tengo que intentar esto. Necesito encontrar a la niña que sale a mi derecha en la foto (yo soy la del carrito). Ahora debe tener 21-23 años. No sé su nombre y ésta es la única foto que tengo. Si te reconoces en la foto, por favor, háblame. RT para difundir. Abajo explico quién es pic.twitter.com/0ydZFJzSo7 — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

A esta niña la adoptaron a la vez que a mí. Compartíamos orfanato en Hubei (China) y a ambas nos adoptaron en Wuhan, en mayo del 2001. Por lo que me contaron mis padres, esta niña, durante el proceso de adopción, por alguna razón, nunca se separaba de mí. — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

La traductora que acompañaba a mis padres habló con ella y les explicó que esta niña cuidaba de mí en el orfanato. Al yo tener 11 meses y ella 5 años, ella era de las “mayores” y por eso tenía que cuidar de mí (ayudarme a comer, lavarme, vestirme, etc.) como una hermana mayor — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

Esta niña incluso le pidió a mis padres que la adoptaran también para que ella pudiese venir conmigo. La traductora trató de explicarle por qué ella debía irse con sus padres pero ella insistía en que tenía que venir conmigo porque yo era su responsabilidad — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

Obviamente a los padres adoptantes de esta niña no les hizo ninguna puta gracia e intentaron apartarla de mí, pero ella siempre se escapaba del hotel para venir al nuestro y preguntarles a mis padres si ya me habían dado de comer, y por si acaso me traía galletas — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

El día que tuvimos que irnos definitivamente de China, en el aeropuerto, la niña no paraba de gritar “Danyao” (mi nombre) intentando deshacerse del agarre de sus padres. Sin conocer el contexto de la situación parecía que la estaban maltratando de lo mucho que gritaba y lloraba — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

Además, mis padres me contaron que el día de la recogida de niños también estaba furiosa gritando por todo el pasillo y no se calmó hasta que subió al bus de vuelta a la ciudad y me vió a mí en el carrito. Por lo visto no se separó de mí en todo el viaje. — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

Mis padres intentaron mantener el contacto con la familia de esta niña (porque pensaron que en el futuro nos haría gracia conservarnos la una a la otra), pero ellos decidieron cortar la relación hasta el punto de que mis padres llamaban a su teléfono y ellos nunca lo cogieron. — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

Lo único que sé de ellos es que los padres eran mayores (40-50 años) y que residían en Madrid, pero a estas alturas, 18 años después, no tengo ni idea de qué habrá pasado con ellos ni con la niña — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

Creo que no entendéis la carga emocional que supondría para mí encontrar a esta chica. Es literalmente lo único que tengo y que sé de mi pasado, antes de que mis padres me adoptaran. No sé nada de mis padres biológicos ni de ningún pariente. Por favor, ayudadme a encontrarla — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019