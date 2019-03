Vinicius sufre una rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea

El Real Madrid podría perder durante varios partidos al extremo brasileño Vinicius Jr por culpa de la lesión que sufrió en el tobillo durante la primera mitad del partido de este martes ante el Ajax holandés en la vuelta de octavos de la Liga de Campeones.

Según el comunicado de los servicios médicos del club tras las pruebas a las que se sometió este miércoles el delantero madridista, este sufre “una rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea de la pierna derecha”.

El delantero madridista se lesionó tras recibir un golpe en un contragolpe que terminó en un disparo fuera y aunque intentó volver al terreno de juego, no pudo hacerlo, siendo sustituido, entre lágrimas, por Marco Asensio.

Aunque, como es habitual, el Real Madrid no cifró plazos en la vuelta de Vinicius, lo más probable es que el brasileño esté fuera varios encuentros y que no pueda volver a jugar hasta abril. Además, durante el parón de dentro de dos semanas no pueda marcharse con Brasil, cuya Absoluta le convocó por primera vez para los amistosos ante Panamá y la República Checa.