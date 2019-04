El Hospital General necesita una ampliación de 25.000 metros cuadrados y una inversión de 25 millones de euros

El Hospital General de La Palma necesita una ampliación con 25.000 metros cuadrados, un objetivo que sería posible haciendo uso de la parcela oeste del edificio actual y otra pequeña parcela hacia la zona nortre y que requeriría de una inversión pública para su ejecución de unos 25 millones de euros. Con esa ampliación, para la que no existe proyecto pero que sí cuenta con una propuesta de actuaciones por parte de una empresa externa especializada a la que el Servicio Canario de Salud ha pedido una planificación, los redactores Manuel Tardáguila y Oliva Sanginés, expusieron ayer en el salón de actos del hospital palmero no solo la evidencia de que el Hospital General de La Palma se ha quedado obsoleto para las necesidades actuales y transcurridos 18 años desde su construcción, sino una proyección de futuro a diez años en la que se subraya la necesidad de aumentar, de forma sustancial, el número de consultas para especialidades, dos nuevas unidades de hospitalización y otros servicios entre los que destaca psquiatría rehabilitadora y cirugía menor ambulatoria.

La modernización del Hospital es una necesidad, pero no porque la población palmera tenga expectativas reales de aumentar. De hecho, el número de habitantes en la Isla no solo no crecerá, sino que se mantendrá muy por debajo de la media canaria la tasa de natalidad en una isla que, pese a todo, va a aumentar demanda de servicios sanitarios de una población más envejecida. Ante el consejero regional de Sanidad, José Manuel Baltar, y el resto de autoridades sanitarias en la Isla, entre ellas la directora de área, Beatriz Paez y el gerente del centro sanitairo insular, José Izquierdo Botella, y con especial interés de jefes de servicio y facultativos, personal sanitario y administrativo del Hospital palmero, el experto que ha liderado este proyecto de planificación, ofreció una visión detallada y ajustada a las posibilidades reales de crecimiento del único hospital general de la Isla, que en materia de cuidados asistenciales cuenta solo, de forma complementaria y bajo la gestión del Cabildo palmero, con el geriatrico que presta servicio a 144 personas y que mantiene una lista de espera de más de un centenar de personas.

“Este hospital necesita, para adaptarse a su futuro y después de transcurridos 25 años desde que fue planificado, necesita adaptarse tras un decalaje que nos ha metido en zonas de insuficiencia, mientras que en otras no”. Esas deficiencias pasan por atender la demanda real de los servicios asistenciales, en otras palabras un mayor número de consultas porque, tal y como explicó Tardáguila momentos antes de su exposición, la gente lo que necesita y quiere es acudir a las consultas, ser atendido y tener una respuesta al problema que tiene y además solución quiere decir resolución, no solo pasando por la consulta sino las pruebas que esto conlleva, ya sean análisis, un TAC o un resonacia, ecografías, pruebas de esfuerzo. Eso es la necesidad más critica que revela este estudio y que se corresponde con lo que también necesitan otros hospitales en toda España”. La respuesta a la pregunta que se debe corregir para poner el Hospital General de La Palma para los próximos 18 años, tendría remodelaciones interiores, que se desplazarían a los nuevos espacios hospitalarios, permitiendo mejorar algunas unidades hospitalarias actuales. El Plan Director del Hospital pone de manifiesto las necesidades, conocidas y reclamadas desde hace varios años por los propios usuarios y los facultativos. La respuesta presupuestaria no existe, y solo llegarán en el marco de la próxima legislaturas. a dos meses de las elecciones municipales, insulares y autonómicas, con una inversión supeditada a las prioridades políticas que se deriven del resultado de las urnas.