Ana González, la ‘asesina silenciosa’ del Granadilla

No tiene el ruido mediático de otras compañeras, no suele ser una habitual en el once inicial de Pier Cherubino, pero la delantera tinerfeña Ana González tiene un instinto asesino dentro del área que ya lo han sufrido muchos equipos de la Liga Iberdrola. La única jugadora nativa de Granadilla de Abona en la plantilla está en racha: ha marcado cuatro tantos en las últimas cinco jornadas. Todos goles decisivos. Marcó el gol del triunfo ante el Málaga (1-0), dos semanas después anotó un doblete ante el Athletic Club (3-1) y el pasado domingo fue la autora del 2-1 en el minuto 90, rompiendo el empate ante el Sporting Club de Huelva.

La asesina silenciosa del Egatesa es una de las principales artífices de que su equipo haya encadenado una racha de seis triunfos en los últimos siete partidos. “Estamos en una buena dinámica. Ya tocaba pillar una buena racha de triunfos consecutivos que nos permitiera estar en la zona alta de la clasificación, asegura la tinerfeña Ana González.

Aunque lo importante es el colectivo, la jugadora del Egatesa lleva en el apartado personal unos registros de goles que le están dando puntos a su equipo. Habitualmente no suele ser de la partida, pero Pier Cherubino ya le ha dado la titularidad en algunos partidos y Ana González ha respondido a esa confianza con goles. “Me viene muy bien marcar, y saber que cuentan conmigo es importante para mí. Además, si mis goles sirven para ganar, pues mucho mejor”.

Unos tantos que han sido determinantes para sumar de tres en tres. “Estoy muy contenta con mi rendimiento. Después de tanto trabajo se recogen los frutos, y me viene bien para coger confianza para que el entrenador cuente conmigo. Soy una persona a la que le gusta sumar, ayudar, y si es con goles, bienvenido sea”, afirma González.

Cuando una jugadora aprovecha los minutos que le concede el entrenador, siempre cree que merece disfrutar de más tiempo sobre el terreno de juego. Ana echa balones fuera, y se los pasa directamente al entrenador. “No soy la que toma las decisiones. Eso es cosa del míster, que bastante difícil lo tiene porque somos 22 jugadoras, que nos sentimos importantes, y que creemos que podemos jugar. Esa cuestión la tiene que administrar él”.

Solo quedan cuatro jornadas para que acabe la Liga Iberdrola, y son cuatro los equipos, Athletic, Granadilla, Betis y Real Sociedad, que luchan por acabar en la cuarta plaza. Un puesto que no es desconocido para el club sureño, ya que el curso pasado acabó ahí. Para Ana González se presenta una recta final muy igualada. “Será muy competida, ya que solo estamos a un punto del cuarto clasificado. Como ya no tenemos la Copa de la Reina, queda el aliciente de luchar por quedar lo más alto posible en la Liga Iberdrola”.

Ninguna jugadora de la primera plantilla se puede dormir en los laureles, porque la cantera viene apretando muy fuerte desde atrás. Ahí están los nombres de Aleksandra Zaremba, Aithiara Carballo, Paola Hernández o Noelia Salazar: “Son todas muy buenas futbolistas. Están sumando minutos con el primer equipo, hacen que suba el nivel general de la plantilla, y ninguna nos podemos relajar porque vienen apretando”.

En cuanto a su futuro más próximo en la UDG Tenerife Egatesa, Ana fue tajante: “Soy bastante casera. Me gusta mucho mi pueblo, mi club, y a no ser que Sergio diga lo contrario, un par de años más me quedan por aquí”.