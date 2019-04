Denuncian el hallazgo de una babosa en una hamburguesa del McDonald’s de Arucas

Una usuaria de Twitter, Vero Navarro, ha denunciado en su cuenta el inesperado complemento que se encontró cuando se disponía a comer una hamburguesa en el McDonald’s de Arucas, en Gran Canaria: una babosa viva que se encontraba entre las hojas de lechuga.

“No se ustedes pero yo no vengo más. Menos mal que soy de abrir las hamburguesas para colocar la carne y demás porque si no, no lo habría visto ya que estaba en el mismo centro en medio de toda la lechuga”, dice el mensaje acompañado de un vídeo y posteriormente una foto de la babosa.

Señores, en el McDonalds de Arucas… no se ustedes pero yo no vengo más. Menos mal que soy de abrir las hamburguesas para colocar la carne y demás porque si no, no lo habría visto ya que estaba en el mismo centro en medio de toda la lechuga pic.twitter.com/YjfpwNUYMX — Vero Navarro (@Veroznj_) 21 de abril de 2019

Eso es que la lechuga es fresca mujer, no es una cucaracha… Hasta en los supermercados te puede pasar — Coralie (@Coralie_G6) 21 de abril de 2019

No me quejo de la lechuga, me quejo de que no la hayan lavado porque me podría haber comido la babosa y cmo que no soy de comer bichos — Vero Navarro (@Veroznj_) 21 de abril de 2019

Aquí dejo otra foto pic.twitter.com/od7qpr4yab — Vero Navarro (@Veroznj_) 21 de abril de 2019