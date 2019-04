“Concluyeron que no estaba preparada para ser madre?”: le retiran la custodia de sus hijas por ‘trabajar demasiado’

Elena del Pilar Ramallo, natural de Bergondo, A Coruña, y madre de dos hijas, de 7 y 13 años respectivamente, ha denunciado al Estado por retirarle la custodia de ambas hace aproximadamente un año, supuestamente, porque trabaja demasiado.

La mujer es doctorada en Derecho y su empleo la requiere más tiempo de lo establecido en una jornada completa normal. Asimismo, muchas veces esas jornadas laborales conllevan una serie de viajes y conferencias que han sido claves en la decisión de la Justicia.

Ante este panorama, Ramallo ha decidido llegar hasta el final, exigiendo a las altas instancias judiciales que revisen su caso. La abuela de las pequeñas también afirmó en sede judicial que su hija dedica mucho tiempo al trabajo, lo que no quiere decir que desatienda a las menores. No obstante, a buen seguro su declaración le hará un flaco favor a su hija.

El caso ha llegado hasta la televisión, concretamente al programa ‘Ya es mediodía’, de Telecinco, donde la Elena valoró la declaración de su exmarino: “A mí no me dejaron hablar y ellos concluyeron que no estaba capacitada para ser madre”. ¿Dónde está mi derecho al trabajo”, apuntó.