Desbloquean El Jable 10 años después de paralizar las obras del complejo

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha resuelto el contrato con la UTE a la que adjudicó la construcción y explotación del complejo acuático y deportivo de El Jable, una vez que el Consejo Consultivo ha emitido un informe a favor del procedimiento que acordó iniciar el pleno con este fin.

El Consultivo da la razón al Ayuntamiento aridanense a la hora de justificar la resolución contractual, teniendo en cuenta como causas determinantes su “abandono” y la “renuncia unilateral” de continuar con la obra. Cabe recordar que fue en el año 2009 cuando se levantó el acta de paralización de la obra y desde entonces sigue paralizada. Una decisión que la empresa justifica por el incumplimiento de los pagos por parte de la Administración, lo que imposibilitaría a la contrata continuar con los trabajos por falta de financiación, un hecho que además se vio agravado con la crisis.

Con esta resolución se pone fin a un largo y complejo proceso que se ha eternizado, con unas obras a medio ejecutar en una zona de gran expansión en Los Llanos de Aridane como es El Jable y que, por el abandono, también ha sido fruto de cierto deterioro.

Una vez zanjado el contrato, el Ayuntamiento y la UTE tendrán que abordar ahora la liquidación económica por los trabajos ejecutados. Un procedimiento que puede ser que termine en la vía judicial, dado que es más que probable que no lleguen a un entendimiento entre ambas partes.

Los informes técnicos municipales, tal y como adelantó en su momento este periódico, apuntaban a que los costes repercutibles al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane eran de unos 2.8 millones de euros, mientras que la empresa concesionaria presentó una liquidación a su favor de 3.6 millones de euros. Es decir, casi un millón de diferencia entre las pretensiones de sendas partes.

La alcaldesa de Los Llanos, Noelia García, indicó que no es necesario esperar a terminar la liquidación para retomar los trabajos. Eso sí, dijo que ahora hay que abrir “un debate serio sobre lo que necesitamos en Los Llanos de Aridane”.

García Leal no especificó cuál sería su propuesta, si bien aclaró que “ahí no cabe el proyecto tal cual estaba planteado y lo que cabe es una reflexión tranquila y serena sobre el futuro de estas instalaciones. Eso lo dejaremos para la próxima legislatura”. En este sentido, insistió en que “tenemos propuestas pero es mejor sentarse con tranquilidad y no en un período preelectoral”.