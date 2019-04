El gato relajado de Estambul que triunfa en Twitter

Estambul (Turquía) es conocida como la ‘Ciudad de los gatos’ porque desde hace cientos de años estos animales han vagado por sus calles como unos vecinos más. Sus habitantes los alimentan y construyen pequeñas casas en las calles y es que, en el Islam, los gatos son considerados animales limpios y los únicos que pueden entrar en la mezquita de La Meca.

Este vídeo timelapse de un gato callejero en la calle de Estambul se ha hecho tremendamente viral con más de 70.000 retuits y 140.000 ‘likes’ por lo que muchos dicen en las redes que representa en apenas 8 segundos: la tranquilidad entre lo frenético. Algunos de los transeúntes se detienen durante un momento para dar cariño al relajado gatito.

Muchos de los usuarios en redes han compartido también sus fotos a los felinos en la ciudad turca.

Everytime one person stopped to give him a little stroke it made me smile — Raikohrui love my boyfriend aaaa (@raikohru) 21 de abril de 2019

Street cat at supermarket so cute pic.twitter.com/CvShN2S6rI — 왕잭슨 (@JSTWYK) 21 de abril de 2019

Few days ago during my recent trip to Istanbul. pic.twitter.com/gVRVkLMMfK — #BackpackerBerjubah ® (@hate_tea) 21 de abril de 2019

When I was in Istanbul I took this selfie with one of the cats there. She was enjoying shopping in Marmara Mall ✈ pic.twitter.com/Sn155hpIXX — يحيى خان (@yahyakhan2011) 21 de abril de 2019