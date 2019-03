El Parque Cultural Islas Canarias vegeta a la espera del Cabildo

El Parque Cultural Islas Canarias, que está llamado a convertirse en el eje de la vida cultural del Valle de Aridane, sigue paralizado a pesar de que desde el 2017 hay financiación para realizar estas obras que llevan alrededor de una década paralizadas justo a la entrada de Los Llanos.

La alcaldesa de la localidad, Noelia García Leal, se ha mostrado particularmente molesta con el Cabildo dado que la reanudación de los trabajos está pendiente solo de que la institución insular realice la encomienda de los trabajos a la empresa pública Tragsa.

Lo cierto es que, en esta ocasión, no es un problema de financiación, porque de los cinco millones que restan por invertir aproximadamente para terminar esta obra que está a medias, tres son del Fondo de Desarrollo para Canarias (Fdcan) y otros dos se comprometió a invertir el Gobierno de Canarias en cuatro anualidades.

En el ejercicio de 2017, el presupuesto de Canarias ya contemplaba una partida de medio millón de euros que no pudieron ejecutar. “La idea del Gobierno era poner anualmente esa cantidad durante cuatro años, pero el Ejecutivo no va a seguir poniendo dinero si después no lo utilizas”, añadió la regidora.

Al igual que estaba previsto este proyecto en el Fdcan de 2017. “Parece que se están encaminando los proyectos del Fdcan, pero este tema, que es fundamental, no”, lamenta la alcaldesa, que sostiene que “es una infraestructura vital, no solo para el municipio sino para el conjunto de la isla de La Palma”.

Noelia García señaló que la propuesta de terminar la obra a través de una encomienda de Tragsa fue del propio Ayuntamiento, “porque teniendo la financiación completa, aunque sea en cuatro años, ellos pueden incluso adelantar la obra”. Además recordó que la experiencia que tuvieron con esta empresa pública en la remodelación del paseo marítimo de Puerto de Naos fue favorable.

La intención es que Tragsa se haga cargo también de remodelar el proyecto del Parque Cultural Islas Canarias, pero hasta que no tenga la encomienda no se pueden poner manos a la obra con esta tarea. Y esto es “tiempo, tiempo y más tiempo”, se queja la alcaldesa popular.

La realidad es que la realización de esta obra ha estado salpicada por la polémica y ha encontrado tantos baches en el camino como años lleva en barbecho. Como ocurrió con el arquitecto redactor del proyecto. Una problemática, “primero, porque nunca se le hizo un contrato por parte del Ayuntamiento”. Y cuando le solicitaron el proyecto global, que contemplaba la adaptación de la caja escénica , para que sea a una instalación que no se quedara “obsoleta dentro de cinco años, no contemplaba todo lo que se le pedía”, indicó la alcaldesa.

El edificio, que está previsto que disponga de una sala principal y otras dos polivalentes. Dispondrá de un aforo para su uso como teatro lírico y como teatro auditorio y polivalente. El inmueble también contará con otros espacios destinados a diferentes manifestaciones artísticas como exposiciones.