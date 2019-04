“Hay un flamenco rosa en la pista de aterrizaje; no es coña”, así interrumpió este animal el tráfico aéreo en Palma

Un flamenco rosa protagonizó la jornada de ayer en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Los trabajadores no daban crédito a lo que veían: este espectacular animal se paseaba por la pista ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor.

“Tenemos un flamenco rosa ¡y no es coña! paseando por la Terminal A”, reconocían los trabajadores comunicándose por radio ante la estampa, curiosa, pero no tan extraña como pudiera parecer. Los flamencos son aves migratorias que visitan Mallorca durante los meses de verano y se instalan en las salineras, pero ninguna de las que existen en la isla se encuentran cerca del aeropuerto, algo que, en esta ocasión, no ha sido ningún problema.

Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún tipo de incidente destacado más allá de que algún tuvo que frenar su ritmo de rodaje.