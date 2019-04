Javier Elá, psicólogo: “Momo’ es una herramienta peligrosa al servicio de los jóvenes acosadores”

Javier Elá Hernández es un psicólogo tinerfeño especializado en las nuevas tecnologías. Como todos, ha sido testigo de la alarma generada en torno a algunos retos virales que han recobrado su fuerza a través de las redes sociales y medios de comunicación internacionales y que han generado pánico en padres e hijos. Ante la amenaza, Elá pide “tranquilidad”, pues “existen muchos mitos detrás de este tipo de challenge“. Aún así, incide en la importancia de proteger a los menores de Internet y todos sus peligros.

-En los últimos meses hemos visto como varios medios de comunicación internacionales, sobre todo los anglosajones, se han hecho eco de algunos retos virales que estarían poniendo en riesgo la seguridad de los más pequeños en Internet, ya que supuestamente les incitan a autolesionarse, o bien, a hacer daño a sus seres queridos. ¿Quién está detrás de estos ‘juegos’ y cuáles podrían ser sus intereses?

“Los expertos en ciberseguridad dicen que detrás de este tipo de retos se encuentra alguien con interés en recabar una serie de datos. Por una parte, tenemos a algunas empresas que buscan informaciones determinadas y, por otro, los famosos trolls de Internet, que lo que quieren es generar miedo. No existe una gran mente malvada detrás que pretenda causar un suicidio colectivo.”

-En el primero de los casos que menciona estaríamos hablando de empresas sin escrúpulos que no tienen en cuenta cómo podrían afectar las imágenes terroríficas que se están difundiendo a los menores, como la famosa ‘Madre Pájaro’ del ‘Momo Challenge’.

“Para saber cómo afecta a los niños pequeños hay que saber que edad tiene la víctima en cuestión. Los jóvenes de entre cinco y seis años tienen la conciencia más desarrollada y ya empiezan a diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Cuando están viendo un vídeo de ‘Peppa Pig’ y les salta este tipo de susto, como el de Momo, que supuestamente incita a la autolesión, lo que suele pasar es lo mismo que ocurre cuando ven una película de terror; es decir, se asustan mucho. Sin embargo, lo normal es que se lo muestran rápidamente a los padres y son ellos los que por norma general toman medidas. Yo no creo que pase nada más que una sensación de susto, que también es desagradable para ellos, por supuesto”.

-El reto de ‘Momo’ apareció en el mes de julio en Estados Unidos y ya ha dado la vuelta al mundo, pero muchos desmienten las teorías suicidas y los casos denunciados, sobre todo, a través de las redes sociales. Incluso Facebook y Youtube han asegurado que no les consta ningún hecho grave relacionado con este juego.

“Yo te voy a ser sincero. Para encontrar el vídeo de ‘Momo’ he tenido que buscarlo y rebuscarlo. Así que pido tranquilidad a los padres, que sus hijos no se van a suicidar por estos retos virales y, si pasa, será uno de cada 20.000 millones de niños y estos vídeos seguro que no serían la causa. Lo que quiero decir es que hay muchos mitos detrás de cada uno de estos retos virales”.

-‘Momo’ ha llegado a Tenerife, concretamente al colegio del Barranco de Las Torres, en Adeje, que pidió precaución a los padres a través de su cuenta de Twitter. Claro, Internet es global y todos los niños del mundo están expuestos a estas cuestiones.

“Al niño de Canarias le va a llegar lo mismo que al niño de Canadá. El mismo vídeo. Sobre el tema este de los retos virales quiero decir que se ha creado una alarma mayor del impacto que ha tenido. Piensa que se habla de que ha llegado a un colegio de Adeje, a un alumno o alumna del mismo, pero cuántos casos demostrados hay de niños que se han autolesionado o suicidado por ver un vídeo de Internet… Es eso, los retos virales realmente tienen muy poco impacto. Lo que hay que decirle a los padres es que sus hijos no son bobos, y si algo les asusta lo van a cortar de raíz ellos solos, estoy seguro de ello al 99,9%”.

-Me da la sensación de que es la propia sociedad a través de los medios y las redes sociales la que se ha encargado de magnificar la alarma generada en torno a esta cuestión. Es más, otros jóvenes podrían encontrar en ‘juegos’ como ‘Momo’ o ‘La ballena azul’ un medio de acoso sus compañeros

“Exacto. Yo diría que es una herramienta peligrosa más al servicio de los acosadores que hacen bullyng y quieren crear miedo entre los niños más pequeños. Eso si es un problema gravísimo que tenemos en los colegios e institutos. Todos conocemos casos cercanos. Es muy importante la inclusión de estos retos virales en los programas de prevención de acoso escolar.”

-¿Cómo tienen que actuar los padres en estos casos?

“Hay dos líneas de actuación. Primero, insistir en el tema de ciberseguridad. Los padres tienen que buscar herramientas para estar preparados en cuestión de ciberseguridad, al menos que les permita saber que páginas web visitan los niños, qué vídeos ve (e incluso verlos antes que él para comprobar el contenido)… Y, por otra parte, trabajar en la confianza que se tiene con los hijos para que la comunicación sea bidireccional, sobre todo con los adolescentes. Esto último es muy importante. Los padres tienen que generar o estrechar ese vínculo con los niños. Como he dicho, con los adolescentes hay que tener mucho cuidado porque tienden a esconder un poco más las cosas que les pasan”.

-Entonces, crees que trabajar la confianza con los hijos ayudaría a frenar este tipo de ‘juegos’.

“Exacto. Pero no se trata de ser el mejor amigo de tu hijo, sino de decirle “mira, yo te cuento las cosas que me pasan en mi día a día” para que él o ella haga lo mismo y, en caso de que le llegue alguna historia de estas (se refiere a los challenges) lo cuente rápidamente”.

-Grandes plataformas de Internet, como Facebook o Google, han endurecido recientemente sus medidas de seguridad. No obstante, los niños siguen sin estar del todo protegidos en las redes sociales y en aplicaciones de mensajería como Whatsapp.

“Yo creo que tiene que haber mucho más control por parte de estas empresas, pero también más control en las propias personas. ¿Cuántos niños hay en Facebook y Twitter? Deberían tener al menos trece años y, sin embargo, yo me encuentro con algunos perfiles de niños más pequeños. En estos casos yo suelo denunciarlos, pero pasan los meses y esas cuentas siguen estando ahí. Cuando llegan las denuncias estas plataformas no terminan de actuar. Las redes sociales fallan mucho en eso”.

-¿Qué sentido tiene que los niños tengan Whatsapp?

“No es necesario que tengan móvil. Al menos con Whatsapp. Hasta que cumplan catorce o quince años no es necesario que tengan un teléfono con acceso a todas las redes sociales del mundo”.