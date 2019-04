La NASA se prepara para un posible impacto de asteroides contra la Tierra

“Nos gusta estar preparados”. Así de tajante se mostró la NASA en su cuenta de Twitter a la hora de justificar los últimos ejercicios que están llevando a cabo y que están enfocados a prevenir a los habitantes del planeta ante un posible impacto de asteroides y cometas. La idea de la institución es “practicar que hacer en estas situaciones”.

Se trata de una investigación que requiere varios meses de seguimiento y se está realizando ante la previsión de que el asteroide 2019 PDC impacte contra la tierra en 2027, si bien, solo hay un 1% de posibilidades de que esto ocurra. Dicho asteroide se encuentra a 57 millones de kilómetros de la Tierra, pero, no obstante, se aproxima a una velocidad que ronda los 50.000 kilómetros por hora.

Otras de las ‘amenazas’ para el planeta es el cometa detectado el pasado 4 de abril, que podría causar daños en la Tierra el 28 de febrero de 2021. Sabemos que todo esto suena a teorías apocalípticas, sin embargo, es mejor prevenir sin generar alarmas, ya que estamos hablando de posibilidades extremadamente remotas.

Estas operaciones forman parte del plan creado por la Casa Blanca en 2018. Esta en concreto, es el séptimo simulacro de la NASA en la materia.

We like to be prepared. While Earth is safe from all known asteroids, this week we’re joining our partners to practice what to do if in a different situation. Follow this #ExerciseOnly: https://t.co/nZqcAKmAY8 pic.twitter.com/iLDQgzrRP0

— NASA (@NASA) 29 de abril de 2019