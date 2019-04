Lope Afonso: “Puedo ser el mejor alcalde de mi pueblo, trabajando también desde el Cabildo”

Como me sé el Puerto de la Cruz casi de memoria, entrevistar a su alcalde, Lope Afonso Hernández, ha sido más fácil de lo previsto. Intenta repetir en la Alcaldía y su partido, el PP, lo ha designado también candidato al Cabildo de Tenerife, el próximo 26 de mayo. Lope tiene una virtud: se lleva bien con todo el mundo, su estilo es moderado, su forma de actuar es pausada. Es abogado, fundó un despacho de mucho trabajo y acierto profesional con otros amigos letrados y se diplomó en la Escuela de Práctica Jurídica. Más que nada, él se dedicaba a asuntos fiscales y tributarios, cuando ejercía, pero ha hecho de todo. Tiene una buena escuela. Nació en 1979 en el Puerto de la Cruz. Trabajó en el sector turístico. Enseguida me dio el titular, pero lo reservo para cuando avance la conversación. Estamos en Los Limoneros, como siempre, perfectamente atendidos por Mariano Ramos y su equipo. Ya los clientes están acostumbrados a estas entrevistas y algunos van a la mesa a saludar. Eso me gusta. Lope Afonso es uno de los coordinadores del Partido Popular.

-¿No te cansa tener que lidiar en tu pueblo con esa oposición socialista medio absurda?

“A veces, sí; pero yo elegí esto para servir a mi pueblo”.

-Eso suena bonito.

“Es que es bonito. La legislatura no ha estado exenta de dificultades, pero hemos llegado a acuerdos y ha salido adelante”.

-El Ayuntamiento paga fatal a sus proveedores.

“Más que fatal, pagamos tarde; no te lo voy a negar”.

-¿Y esto tiene arreglo?

“Lo tendrá pronto, una vez que hemos saneado las cuentas”.

-La última que has tenido con Sandra Rodríguez (CC), supuesta y extraña aliada, es el pretendido aplazamiento de “Muecas”, un festival de gran prestigio. Menos mal que se impuso la razón.

“Era un disparate el cambio de fecha y nos tuvimos que poner serios. Al final, todo se solucionó”.

-¿Y no será mucho ser alcalde y presidente del Cabildo, si consigues los dos puestos?

“Tendré buenos colaboradores. Y aunque me convierta en presidente del Cabildo, seré el mejor alcalde de mi pueblo desde el propio Cabildo”.

-¿No te da cierta cosa enfrentarte a Carlos Alonso (CC), que ha ayudado mucho al Puerto?

“Siento un cierto aprecio personal por Carlos y es verdad que ha ayudado al Puerto de la Cruz, pero también era su obligación. Han transcurrido muchos años de injusto abandono por parte del Cabildo. Pero yo pertenezco a un partido en el que creo; y también creo que lo podremos hacer mejor. Y no sólo en el Puerto, el Cabildo es de la isla y toda la isla recibirá el mismo trato”.

-Tu lecho electoral está en el norte.

“Pretendo ampliarlo, claro. Yo tengo un programa insular, no comarcal”.

-¿Acabarás con las colas en las autopistas?

“También existen planes para esto. Y se completará el anillo insular, de forma rápida y sin problemas burocráticos, que ya está bien”.

-Costas ha perjudicado al Puerto de forma notoria. ¿Qué pasa?

“Pues que se ha dado demasiado poder a los funcionarios y es preciso cambiar la legislación”.

-¿Qué van a hacer con la explanada de Martiánez, donde se alzaban los horribles mamotretos aquellos?

“Habrá un circuito de aparatos deportivos al aire libre, por un lado, y por el otro un bellísimo jardín. Pero es que la oposición nos ha bloqueado algunos proyectos, sobre todo el PSOE. Parece como si no les importara la ciudad”.

-Ustedes tienen un verdadero problema en el Puerto: los aparcamientos.

“Saldrán a licitación varios edificios de aparcamientos, tengo varios planes para que esto no sea un problema en el futuro. Esto nos llevaría a peatonalizar algunas calles más en la ciudad”.

-¿Y el hotel Taoro, lo van a dejar caer a cachos?

“El edificio pertenece al Cabildo. Hay dos ofertas, una de la familia Polanco y otra de la cadena Barceló. Vamos a ver qué hacemos con el Taoro, porque su concesión dará un gran impulso a una de las zonas residenciales más bellas de la isla”.

-La estación de guaguas avanza, de acuerdo. ¿Pero y el resto del edificio?

“Será acometido a continuación, con la ampliación de la propia estación, la creación de una gran zona comercial y de espacios libres y 1.000 plazas de aparcamientos; y será explotado en régimen de concesión por 30 años”.

(Me está saliendo muy local la entrevista, pero es que el Puerto necesita un repaso. Se lo están dando en limpieza, parte del casco está levantado por la instalación de la fibra óptica y el saneamiento, pero al final de todo veremos un nuevo Puerto de la Cruz, seguro).

-Ha pedido una prórroga la UTE que realiza los trabajos. ¿No?

“Sí, unos meses más. Yo prefiero que todo quede perfecto, aunque se tarde un poquito más”.

-¿Y para cuándo la estatua dedicada a los tres Beatles que estuvieron en la ciudad? Sería un buen reclamo turístico.

“Es una idea que tenemos en mente. Pero no dejaremos fuera a John Lennon, que aunque no nos visitó, sí que estaba en espíritu. A lo mejor lo situamos un poco más lejos del conjunto. También está pendiente un “acuerdo de amistad” con la ciudad de Torquay, gracias a Gordon Oliver, su alcalde, que tiene mucho interés en este intercambio cultural e histórico”.

-Hombre, Lope, me suena lo de la ciudad-balneario de Torquay, en el Reino Unido.

“Claro, ahí ganó nuestra Alicia Navarro el título de Miss Europa, ¿cómo no te va a sonar? Pues también estarán ligados Torquay y el Puerto por esta circunstancia y por la presencia en el Puerto de la Cruz de Agatha Christie, que como sabes nació en Torquay”.

-¿Ha tenido éxito ese nuevo eslogan de “Puerto de la Cruz, parte de ti”?

“No sabes hasta qué punto. Ha sido lo más fotografiado de Tenerife desde que colocamos los murales, que tienen facilidades para que la gente acceda a ellos y se fotografíe y propague el nombre de nuestro municipio por todo el mundo”.

-Hablando de tu partido. ¿Convence Casado? ¿Darán la vuelta a las encuestas que favorecen a Sánchez de aquí al domingo próximo?

“Yo creo que hemos entrado en una nueva era en nuestro partido. Y con un 40% de indecisos a siete días de las generales no hay encuestas que valgan. Los sociólogos andan locos, es imposible hacer cálculos. Tengo una percepción: que sobrepasaremos ampliamente los 100 diputados en el Congreso y que podemos tener mayoría absoluta en el Senado. Y que podremos gobernar España con alianzas convenientes”.

-¿Con Ciudadanos y Vox?

“Yo digo que con alianzas convenientes para España”.

-¿Y Casado?

“Lo está haciendo muy bien y se rodea de gente joven, de su generación, que lo está ayudando mucho”.

-¿Crees que la oposición, sobre todo los socialistas, le hacen daño al Puerto, oponiéndose a todo por sistema?

“Ellos sabrán. Yo sí sé que me he tenido que morder la lengua alguna vez”.

-¿Qué ocurre con el Consorcio para la Rehabilitación del Puerto? Parece un poco parado”.

“Parado no está, pero su gestión me parece mejorable. En la próxima legislatura le daremos un nuevo impulso. Y tampoco me olvido del Plan del Casco, que tiene que salir adelante”.

-¿Volverá a recuperar el Puerto el turismo de calidad?

“No va a ser una tarea fácil, pero estoy seguro de ello. Y ahí entra el Consorcio. Tenemos que cambiar muchas cosas y las vamos a cambiar”.

-Tenerife no tiene un líder insular del norte desde Isidoro Luz.

“Sí, es cierto. Pero hoy las cosas han cambiado. Yo voy a trabajar, desde el Cabildo, para toda la isla. Pero te repito que quiero ser desde esta institución el mejor alcalde de mi pueblo”.

-Pues mucho que me alegro.