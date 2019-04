Luis Milla: “El Tenerife hace muchas cosas bien, pero tiene un problema muy claro y básico en el fútbol: no tiene gol”

Para Luis Milla, hijo, disputar el partido del próximo sábado supondrá un regreso a casa, literalmente. Su domicilio familiar está a escasos cinco minutos de donde juega el Rayo Majadahonda, próximo rival del CD Tenerife. Y de la cantera de este club madrileño surgió el hoy mediocentro titular blanquiazul. Su padre, Luis Milla Aspas, quien fuera jugador del Barcelona, Real Madrid, Valencia y de la selección española, analiza para DIARIO DE AVISOS el enfrentamiento entre el cuadro majariego y el blanquiazul, el estado de forma de su hijo y detecta los problemas que han condenado al fracaso al cuadro de Oltra.

-Sorprende este Rayo Majadahonda en el año de su debut en el fútbol profesional.

“Así es. Especialmente por las formas. Todo el mundo esperaba que el Rayo iba a estar, a estas alturas, en una situación más complicada, pero está fuera del descenso y con unas sensaciones muy buenas. En casa es donde le cuesta más, pero en líneas generales está haciendo un gran trabajo. Y con un estilo que no se lleva en el fútbol, ya que arriesga, quiere ser protagonista y siempre intenta jugar en el campo rival. Su entrenador lleva cuatro o cinco años en el club y sabe lo que se hace”.

-Quizás esa paciencia y continuidad que se le ha dado al proyecto es la clave para que ahora se hable del Rayo de la manera que se hace.

“Por eso, por una buena dirección deportiva que acertó en los fichajes y por un proyecto que se planificó a medio o largo plazo. Todo calza y al final llegan los resultados”.

-Por este Rayo Majadahonda pasó su hijo en la etapa de formación. ¿Qué recuerdos guarda de aquella época?

“Entró cadete de segundo año y estuvo hasta juvenil de segundo año, en total tres años. Guardo un buen recuerdo. Era y es un club importante dentro de la comunidad de Madrid. Luis tuvo la suerte de que se encontró con un equipo con el que pudo trabajar bien y con buenos entrenadores”.

-Y encima cerca de casa

“Es verdad. Cuando me vine a Madrid para trabajar para la Federación, nos instalamos en Majadahonda. Era muy cómodo que jugase allí, pues el campo está a cinco minutos”.

-Está siendo una temporada difícil para su hijo.

“Sí. El Tenerife es un equipo que hace muchas cosas bien, pero tiene un problema muy claro y básico en el fútbol: no tiene gol. A partir de ahí tiene que seguir creciendo, ya que está en una situación en la que está complicado a puntuar. Tiene que insistir y tratar de mejorar en el gol, que es donde tiene la carencia. A partir de ahí, hacerse fuerte atrás e intentar sacar resultados”.

-Según Oltra, falla en las dos áreas.

“No me parece que sea tanto problema que conceda atrás. Para mí lo fundamental es que no marcas. Puedes tener los números que tienes en cuanto a los goles encajados, pero el déficit está en el gol. Tiene que insistir en hacerse fuerte, no encajar y aprovechar las pocas ocasiones que tenga. En el mercado de invierno no se llegó a acertar con los fichajes de arriba, que son los que tienen que marcar la diferencia”.

-Al Tenerife le queda aún jugar contra el Rayo Majadahonda, contra el Extremadura, contra el Granada y un derbi ante la UD Las Palmas. ¿Teme que vaya a tener problemas para garantizar la permanencia?

“Tiene que centrarse y pensar en que hay que pelear hasta el final. El problema que tiene, que es el de gol, lo lleva arrastrando durante todo el año, por lo que no creo que ahora lo vaya a cambiar. Con las ocasiones que tiene y los pocos goles que pueda marcar, tendrá que sacarle el máximo rendimiento. Que la gente no se confíe en pensar que no pasa nada y que hay un colchón de puntos. Hay un equipo que el otro día demostró que quiere salir de abajo, que es el Extremadura, y el Tenerife tiene que estar mentalizado de que hay que sacar la situación adelante”.

-Luego llegará el verano y se intuye que será una época movida para la familia Milla por las numerosas ofertas que le llegarán a su hijo.

“No, Luis es un profesional y tiene que estar centrado en el momento actual. El Tenerife está en un momento difícil y solo faltaría que estuviéramos hablando de otras películas. Luis está peleando por su club e intenta hacer las cosas bien para lograr el beneficio del equipo. Ahora no podemos estar pensando en otras cosas. Luis tiene contrato con el Tenerife y tiene que pensar en acabar la temporada de la mejor manera posible. No puede pensar en otra cosa, salvo en pelear por el Tenerife”.