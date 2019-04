Manny ya es de aquí

El protagonista de El show de Truman vivía en las pantallas de televisión incluso antes de nacer. La vida de Truman Burbank era filmada con miles de cámaras ocultas, durante las veinticuatro horas del día y sin un mínimo rincón que protegiera su intimidad. Su ciudad natal era un decorado, sus vecinos actores, el sol simulado, el mar artificial. Como ahora ha pasado con las cinco semanas que Manny Manuel lleva en las Islas, aquello, y esto, es telerrealidad en estado puro -o impuro, según se quiera ver-. Treinta días de Manny Manuel reconvertidos en una telenovela. Treinta días de culebrón a cuenta de si el cantante estaba pasando el peor momento de su vida o si aquello (el lío en Las Palmas) fue solo un mal día, ya tú sabes. Cinco semanas. Que si subió al Teide, bajó, ingresó, dejó de estar ingresado, se queda, se va, cómo está, cómo duele perder a quien se quiere. Y, sobre todo, treinta días desmontando la sentencia que improvisó una candidata al Ayuntamiento de Las Palmas, cuando salió con aquella bobería de que esto pasa por contratar a cantantes de fuera. Un aspecto, este último, que no podrán volver a echar en cara a Manny Manuel porque él ya es de aquí. Treinta días después, contados con el máximo detalle, animan a pensar que el cantante ya no es de fuera, ya es de aquí, ya es usuario de la sanidad de aquí, ya circula por nuestras carreteras, ya sube al monte cuando hace bueno, incluso es posible que en breve pueda acogerse al descuento para residentes. Manny Manuel ahora es, a muchos efectos, otro canario. Lleva tantas semanas por aquí que sale mal de las rotondas, exclama qué pasó cuando responde a una llamada o pregunta a quien lo llama qué tiempo hace por ahí, muchas tardes va con polar pero en cholas, y cuando ve que el suelo está recién fregado va por un lado, como si no quedarán huellas igualmente. Buena jugada. Sale una candidata con la chorrada de que pasó lo que pasó porque es de fuera, y lo empadronan en nuestro día a día siguiendo el ejemplo de Truman Burbank. Caso resuelto. Ya es uno de los nuestros. Contratado y además adoptado. Manny ya no es de fuera. Está a las puertas de poder votar, y aunque formalmente no se puede pedir el voto él lo hizo el sábado, sobre el escenario, claro que sí, fíjate tú, faltaría más.