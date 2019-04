Melisa Rodríguez (Cs): “CC no da la cara ante el caos de Las Teresitas”

La cabeza de listas de Ciudadanos(Cs) al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, ha acusado a Coalición Canaria de “no dar la cara” ante la condena por el caso de Las Teresitas ni ante el ingreso en prisión del exalcalde de ese partido Miguel Zerolo.

“La justicia funciona aunque no con la velocidad que nos gustaría”, dijo Melisa Rodríguez en rueda de prensa, pero lamentó que CC “no da la cara, no dice nada, no hace declaraciones” y la portavoz del Gobierno regional, Rosa Dávila, responde que “no tiene nada que comentar”.

“Cuando un integrante de su partido entra en prisión, por lo menos tendrían que dar una declaración a los ciudadanos”, dijo al respecto la candidata de Cs.

Añadió que a partir de ahora, gracias a una enmienda de su partido en el Estatuto, los políticos deberán responder ante la justicia como cualquier ciudadano, sin aforamientos.

Políticos de otros partidos “ya están viendo los efectos de que se trate a todos por el mismo rasero ante la justicia”, dijo Melisa Rodríguez, y señaló que le parece “curiosa” la calificación de “interviniente” que se le ha dado al presidente de Canarias, fernando Clavijo, en su presunta implicación en el caos Grúas.

Clavijo intentó eludir los juzgados de La Laguna para ir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero ahora “si se le cita como imputado tendrá que ir como todos los canarios” al juzgado que le corresponde, señaló.

La candidata de Cs reiteró que su partido no podrá llegar a ningún acuerdo “con nadie que esté imputado por corrupción política o encausado en un caso de estos”.