Oltra sigue, pero sin la confianza de Concepción

José Luis Oltra seguirá al frente del CD Tenerife, por lo menos durante las dos próximas jornadas, en las que el equipo tiene que ganar los enfrentamientos que disputa ante Extremadura y UD Las Palmas. No obstante, el entrenador mantiene su cargo, pero sin tener el apoyo del presidente del club. Miguel Concepción recela del preparador desde hace tiempo. Perdió la confianza en él, aunque teme que destituirlo sea más contraproducente que mantener en el cargo al valenciano.

No es la primera vez que Oltra está en la picota. Ya lo estuvo antes del partido contra el Osasuna y en ese momento los jugadores dieron la cara y salvaron a su jefe más inmediato. Pero ni siquiera eso hizo que Concepción recuperase la confianza en el preparador.

La situación deportiva actual del equipo ha reavivado los recelos del empresario, quien se siente profundamente preocupado por la deriva en la que lleva inmerso el equipo toda la temporada.

Sin embargo, el presidente tiene miedo de que un cambio en el banquillo provoque un resultado opuesto al que busca.

Nada ni nadie puede garantizar que destituir a Oltra y traer a otro técnico asegure la permanencia. Concepción prefiere aguantar esa bala, sin duda la última que tiene en la recámara, para una situación de extrema urgencia. Y esa no es otra que el equipo se metiera en puestos de descenso.

Hay otra cuestión que pesa en la decisión de Concepción. ¿A qué entrenador se trae para seis o siete partidos? Contratar a otro míster que no conoce al grupo de nada es tirar una moneda al aire. Incluso considera que sería peor dejar al equipo en las manos del entrenador del filial, Leandro Cabrera Morales, Mazinho, o en las de Cristo Marrero, del Juvenil A. No es que no confíe en sus cualidades, pero entiende que no es el momento para que asuman una papeleta tan exigente como la actual.

Así las cosas, José Luis Oltra sigue en el banquillo blanquiazul, pero sin tener la confianza de su presidente.