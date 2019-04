Patricia Hernández: “Bermúdez está inhabilitado para continuar de alcalde”

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, manifestó que solamente por los datos de ejecución en inversión conocidos ayer, José Manuel Bermúdez está inhabilitado para continuar siendo alcalde de la ciudad en el próximo mandato. Estos datos “vergonzosos” son del 24,17% de ejecución en inversiones en 2018, y son peores que los “ya nefastos” de 2017, que se situaban en el 35,66%. Para Hernández, estas cifras son “lamentables e inaceptables” para una ciudad como Santa Cruz, en la que buena parte del municipio “se cae a cachos”, especialmente en los barrios, mientras al alcalde y al Ayuntamiento les “sobran 30 millones de euros” solo en el apartado de inversión, mientras las infraestructuras “da pena verlas”.

Los barrios, continúa Hernández, tienen calles que no están en condiciones, el “firme en la carretera siempre está cuarteado que da pena”, porque hace años que no asfaltan, los parques, totalmente abandonados y sin zonas de sombra; no se han solucionado las necesidades de vivienda de Santa Cruz, las canchas deportivas “se caen a cachos (y muchas de ellas cerradas)” y a Bermúdez le “ha sobrado el 76%” del presupuesto de inversión. “Es deplorable y un tanto desolador”, enfatizó Hernández.

“Tienen el dinero en el banco y los problemas hasta arriba, pero no gastan el dinero del que disponen porque no tienen ni proyectos, ni ideas, ni ganas de que Santa Cruz funcione”, criticó Hernández, que recalcó que esto es “vergonzoso” y vuelve a demostrar que si los problemas de Santa Cruz no han sido resueltos es porque “no ha sido un problema de falta de dinero, sino de la falta de capacidad de Bermúdez y su equipo”.

Hernández está convencida de que los ciudadanos castigarán esta “nefasta gestión” en las urnas en las próximas elecciones municipales porque, para la candidata, que Bermúdez haya gobernado y gobierne esta ciudad “pone en serio peligro el interés general de los chicharreros, cuyas necesidades no son ni han sido satisfechas a pesar de que hay dinero de sobra”.