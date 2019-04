Hay, al parecer, dos versiones. Una cuenta que la expresión quemar las naves viene de la conquista de México; por lo leído, para cortar de raíz que algunos se rajaran, Hernán Cortés (él, otra vez) ordenó hundir sus barcos. Hay otra, que se remonta al siglo III antes de Cristo, cuando Alejandro Magno, recién llegado a la costa fenicia, viendo que sus enemigos lo triplicaban, y que su tropa se sentiría derrotada antes de pisar el campo de batalla, optó por quemar las naves al finalizar el desembarco. Mientras su flota ardía, Alejandro Magno dijo a sus tropas lo mismo que estos días están diciendo los principales dirigentes de Coalición y PSOE a sus cargos públicos y orgánicos: observad cómo hemos quemado los barcos, no queda otra que vencer porque ahora solo podremos volver a casa en los barcos de nuestros enemigos. Como Alejandro Magno, Coalición y PSOE han decidido quemar las naves con las que, a priori, y calculadora en mano, podrían haber regresado al pacto que rompieron hace dos años. Están quemando las naves que hacen falta para volver al pacto. Son los partidos que más escaños sumarán a finales de mayo. Serían el único pacto capaz de dar forma a una mayoría suficiente sin hacer grandes concesiones a terceros o cuartos, pero han llevado las hostilidades a un punto explosivo, letal. Más allá de las diferencias o de agarradas preelectorales, el problema es la animadversión. El asunto no es que se lleven mal, es que no se soportan. Se caen mal, muy mal. Se han roto los puentes. Las interlocuciones han saltado por los aires. Arden los barcos. Han decidido quemar las naves que hacen falta para sentarse en una mesa de negociación. La aparente tregua de semanas atrás fue un espejismo, aquello fue solo para coger aire. En este punto, pinta que después de las elecciones van a evitarse. Intentarán por todos los medios sumar con otros, buscarse otros aliados, construir una mayoría con quien sea menos con los socialistas, en el caso de Coalición, o con CC, en el caso de los socialistas. Los complementarios cotizan al alza. Nueva Canarias, Ciudadanos, Podemos, PP, Curbelo e incluso Vox crecen con la voladura de los puentes que tendrían que unir a los dos partidos mayoritarios. Coalición buscará socios debajo de las piedras con tal de no gobernar con el PSOE, y viceversa. La hipótesis de un pacto CC-PSOE decae porque han llegado, especialmente de días a esta parte, a un punto sin retorno. Han quemado las naves.