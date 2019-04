Un explosivo Ayoze Pérez firma una recta final de temporada de ensueño

El futbolista tinerfeño Ayoze Pérez vive su mejor temporada desde que llegó a la Premier en el curso 2014-2015. Con una recta final explosiva al marcar seis de los últimos nueve goles del Newcastle. Su última exhibición llegó el pasado sábado en el partido que disputaron las urracas de Rafa Benítez ante el Southampton al que derrotó 3-1.

Más allá del triunfo, que era básico para seguir una temporada más en la élite del fútbol inglés, la noticia, sobre todo para los aficionados tinerfeños, fue que Ayoze Pérez anotó los tres goles de su equipo y firmó su primer triplete en la liga inglesa.

El primer tanto que abría el marcador se produjo tras aprovechar Ayoze una pérdida en la salida de balón para pisar, poner el cuerpo y cambiarla al palo opuesto. La pelota golpeó a la madera y entró. Cinco minutos después, golpeó de nuevo Ayoze. Gran jugada del delantero venezolano Salomón Rondón, balón al segundo palo y el de María Jiménez se tiró con todo para anotar el 2-0. El tinerfeño cerró la cuenta en las postrimerías con el definitivo 3-1, tras desviar de cabeza un disparo de Ritchie.

Al final del encuentro, Ayoze Pérez fue el principal foco de atención de las cámaras de televisión cuando era felicitado por propios y extraños, vitoreado por el público y recogiendo de las manos del árbitro el balón del partido por haber anotado un hat-trick. Además fue designado como el jugador más destacado del choque.Fue el primer triplete para las urracas desde que lo logró Wijnaldum en 2015, al marcarle cuatro goles al Norwich. Por si fuera poco, sus 10 tantos convierten esta 2018-19 en su mejor temporada en Inglaterra, superando los 9 que anotó en la Premiership, o los 8 de la temporada pasada en la Premier. Además entró en el top 10 de anotadores del Newcastle en Premier: es noveno, con 31 tantos, a sólo seis del peruano Solano.

DIARIO DE AVISOS publicaba, en exclusiva, el pasado 3 de marzo una entrevista con Ayoze Pérez, en la que el ex del CD Tenerife se marcaba como meta el igualar, al menos, los números de la pasada temporada. “Mi objetivo es mejorar los números de la temporada pasada, en la que marqué diez goles: ocho en Liga y dos en Copa. Sé que las cifras son las que mandan, por lo que espero mejorarlas, o igualarlas”.

Y vaya si las mejoró con la fulgurante recta final que está firmando Ayoze. A falta de tres jornadas para que concluya la Premier, el delantero del Newcastle ha marcado diez goles en la liga y uno en la FA Cup. Además han sido goles que han supuesto triunfos consecutivos para su equipo: Leicester City en el que logró el único tanto (0-1) y los tres ante el Southampton del pasado sábado.

Reconocimientos

Una de las leyendas del Newcastle de todos los tiempos fue el delantero inglés Alan Shearer. El internacional no reparó en elogios en cuanto a la actuación del delantero tinerfeño. Así en su cuenta particular de la red social Twitter escribió el siguiente mensaje: “Muy sorprendido otra vez con Ayoze Pérez; debe estar en el equipo de la semana de la Premier League”.

Además en la web oficial del club (https://www.nufc.co.uk/) se puede ver un video fijado en el que el protagonista es Ayoze Pérez retirandose al túnel de vestuarios, siendo felicitado por componentes del cuerpo técnico de Rafa Benítez, y por los aficionados de las urracas.

El partidazo de Ayoze también tuvo un amplio eco en la prensa nacional. El Mundo Deportivo abría la crónica del partido Newcastle-Southampton con el siguiente titular: “Un hat-trick de Ayoze da media permanencia al Newcastle”. Mientras, el diario Marca destacaba la actuación de los españoles en la Premier ya que Deulofeu logró un doblete en el Watford ante el Huddersfield, y el tanto marcado por Lucas Pérez para el West Ham frente al Leicester: “Ayoze completa una jornada de ensueño en la Premier para los españoles”.

La selección

Ayoze Pérez mantiene viva la ilusión de ser convocado por el seleccionador nacional para estrenarse como internacional. “Luis Enrique llegó con el ánimo de dar oportunidades, de llevar caras nuevas a la selección, y eso me hace ser optimista a la hora de poder ser convocado. Esperemos que algún día vea algo de mi juego que le convenza, y me pueda convocar. Tengo que empezar a hacer más goles, lograr una buena cifra, y mantener el rendimiento. Ahora mismo no puedo pedir más: soy titular, juego bastante y eso es clave. Con gol tendré más posibilidades de ir”, reconoció en la entrevista que concedió a DIARIO DE AVISOS.

Séptimo jugador español que firma un triplete en la Premier League

Con los tres tantos del pasado sábado frente al Southampton, Ayoze Pérez es el séptimo futbolista español que logra un hat-trick en la historia de la Premier League. Antes lo habían hecho Diego Costa, Jordi Gómez, Álvaro Morata, Gerard Deulofeu, Santi Cazorla y Fernando Torres, que firmó un póker. El delantero tinerfeño está haciendo historia.