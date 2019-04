Va al médico por una hinchazón y le descubren cuatro abejas dentro del ojo

Tan insólito como real. Una mujer taiwanesa denominada He por los médicos que la atendieron, acudió hace dos días a un centro hospitalario debido a la hinchazón que padecía en uno de sus ojos. Decía sentir “mucho escozor” por lo que, tras “no aguantar más” buscó la opinión de un especialista.

He fue recibida en el Hospital Universitario Fooyin por un oftalmólogo, que comprobó, para su enorme sorpresa, que la mujer tenía “viviendo” debajo de su párpado cuatro abejas que se alimentaban de sus lágrimas. “Si se hubiera restregado el ojo podía haber quedado ciega del mismo”, dijo Hung Chi-ting, jefe del departamento de oftalmología del hospital, citado por el Business Insider de Singapore. “Vi algo que se parecía como las patas de un insecto, entonces lo puse lentamente bajo el microscopio hasta que confirmé mi sospecha”, ha indicado.

Pero, ¿cómo llegaron los insectos al ojo de la mujer? Según ella misma explicó, recientemente había acudido al funeral de un familiar y, mientras llevaban a cabo los trabajos de ornamentación de la misma, algo típico en aquel país, sintió como le entraba “algo” en el ojo, sin dar mayor importancia. Los médicos creen que se trataba de larvas de abeja que, gracias a las proteínas que contienen las lágrimas, lograron crecer hasta alcanzar el tamaño de cuatro milímetros.

The story keeps giving..

Look at the TV pics from Taiwan.. these are not small bees. https://t.co/BvFzsjMjFy pic.twitter.com/maaKUCC9uq

— Rafael Epstein (@Raf_Epstein) 10 de abril de 2019