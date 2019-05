Abreu insiste en que en los bloques de El Cardonal hay aluminosis

El consejero delegado de la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de La Laguna (Muvisa), Javier Abreu, acudió la semana pasada a algunos edificios de los 150 bloques de El Cardonal para comprobar en qué estado se encuentran esas edificaciones que deben ser inspeccionadas, ya que fueron construidas con cemento aluminoso. Abreu aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS que “pude presenciar lo que pone en los documentos, lo que ya sabíamos, que es una situación compleja, difícil y tremendamente preocupante, especialmente, por la seguridad de los vecinos”.

Tal y como se aprecia en las imágenes que acompañan a esta información, en algunos bajos, tal y como certificó Abreu, “las viguetas estaban muy podridas, muy deshechas y en una situación en la que parece ser que el alcalde no se lo quiere tomar en serio, ante el riesgo de que pase una desgracia, que Dios quiera que no”.

El consejero delegado de Muvisa volvió a insistir en que “la situación es muy preocupante, porque ya se tenían que estar haciendo las inspecciones, porque el Ayuntamiento de La Laguna recibió en diciembre del año pasado 1.200.000 euros del Instituto Canario de la Vivienda para realizarlas y no han querido hacerlo para que no le hagan la pregunta del millón, que es: “¿Si lo sabía, por qué no hizo nada antes?”. Abreu volvió a señalar a Coalición Canaria, porque “sigue engañando a los vecinos de El Cardonal, a pesar de que la situación es tremendamente preocupante”.

Al ser cuestionado sobre desde cuándo cuenta el Ayuntamiento con la subvención del Gobierno de Canarias para realizar las citadas inspecciones para certificar si la situación de El Cardonal es igual a la de Las Chumberas (aluminosis), Abreu afirmó que “el Instituto Canario de la Vivienda concedió 1,2 millones, se podían haber realizado ya las inspecciones por empresas especializadas en la materia de la aluminosis y han preferido no hacerlo”.

En lo que respecta a cómo vio los cimientos de esas edificaciones, Abreu recalcó que “algunos bajos están apuntalados con puntales de madera y es una cuestión tremendamente insegura”. El responsable de Muvisa se expresó con rotundidad al asegurar, respecto a Coalición Canaria, que “si han sido incapaces de hacer algo en Las Chumberas, menos lo van a hacer en El Cardonal”, concluyó.

“Silvestre Suárez me dijo que la situación era igual a la de Las Chumberas”

En el último Consejo de Administración de Muvisa, el actual consejero delegado, Javier Abreu, recordó una conversación con el excoordinador del convenio de Las Chumberas, y exconcejal de CC en La Laguna, Silvestre Suárez. Según Abreu, Suárez “confirmó que la situación de aluminosis de Las Chumberas era igual que la de El Cardonal”.

Abreu insistió en que “fue uno de los primeros que me lo contó, pero no hay más que ir a los documentos del propio Ayuntamiento y comprobarlo”. El consejero delegado puntualizó que “desde el año 2013, por parte de la propia Gerencia y por parte de los propios presidentes de las comunidades de vecinos, se conoce la situación”, y lamentó que “el alcalde es consciente desde entonces de que esto está pasando y que cada día se va acelerando más”. “Tal es así, que el año pasado pidieron la citada subvención para hacer las inspecciones y ahora las tiene paralizadas para que los vecinos no sepan la verdad hasta pasadas las elecciones”.