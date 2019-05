Antona no excluye un pacto con el PSOE y tiene la conformidad de Génova

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, indicó ayer que los populares no descartan a ningún partido a la hora de alcanzar acuerdos de gobernación en las instituciones de las Islas tras las elecciones, incluido el PSOE, y creen que “cualquier escenario” es posible. “Las posibilidades son muchas”, dijo Antona, que baraja “hasta seis escenarios en el Gobierno autonómico”, por ejemplo, y el PP “no descarta ningún pacto que genere estabilidad en las instituciones”. En consecuencia, Antona no excluye la posibilidad de que el PP alcance un acuerdo con el PSOE, algo que valoraría “bien”, porque no han puesto “líneas rojas” en ningún momento durante la campaña, y se mostró convencido de que sus votantes entenderían que populares y socialistas pactasen para dar estabilidad a las instituciones.

El líder de los populares canarios aseguró que cuenta con la aprobación de la dirección nacional de su partido para alcanzar acuerdos con cualquier formación, incluida el PSOE. “El PP de Canarias tiene la máxima autoridad y el máximo respaldo” enfatizó. Además de la posibilidad de un Gobierno de coalición de los partidos de izquierda u otro de los de derecha, ve plausible “una tercera vía en la que el PP lidere el cambio político en Canarias. “No descarto nada”, reiteró. Hasta el momento, Antona no ha mantenido ningún contacto con otro partido para las negociaciones más allá de las llamadas de cortesía tras conocerse los resultados electorales, y espera a que el PSOE tome la iniciativa, “como partido que ganó.”

El PP “va a pensar a lo grande y optará por lo mejor para Canarias y con el partido con el que tenga más sintonía”, insistió Antona tras una reunión del Comité de Dirección del partido en la comunidad autónoma para analizar los resultados de las elecciones del domingo.

El presidente de los populares canarios sí rechaza la abstención en la investidura, porque considera que “el PP va a ser determinante en la formación de los gobiernos” en los distintos niveles de la Administración.

“Nos vemos gobernando, el PP es un partido de gobierno y estoy convencido de que el PP va a gobernar en muchas instituciones”, manifestó. “Cualquier escenario es posible”, tanto en el Gobierno de Canarias como en los cabildos y ayuntamientos, “y vamos a actuar con responsabilidad”, apostilló. Antona remarcó que su partido mantiene la misma postura que adoptó durante la campaña electoral, en la que no mencionó “líneas rojas ni bloques ni pactos predeterminados”. Frente a la “política líquida” de algunos partidos que “cambian de discurso”, el PP “es un partido sólido y el referente del centroderecha”, arguyó. Por ello, trabajará por el “diálogo, el consenso y la búsqueda de acuerdos”, y lo hará “con responsabilidad y sentido común y en defensa de los intereses generales de Canarias”. Antona avanzó que su partido respetará los tiempos en las negociaciones y tendrá “una actitud discreta, huyendo de la ansiedad”. A partir del próximo lunes, los populares canarios nombrarán un comité de negociación para intentar llegar a acuerdos. Hasta entonces será Antona quien asuma los contactos. El presidente del PP de Canarias recalcó que su partido está satisfecho con los resultados obtenidos en las últimas elecciones, pues han mejorado respecto a las del 28 de abril y a lo que auguraban las encuestas. Asimismo, Ciudadanos no ha sobrepasado al PP, como algunos aventuraban, y se ha frenado el descenso que los populares sufrían, remachó Antona.