Lady Barreto: “Haremos lo mejor para el Cabildo y para el Gobierno de Canarias”

Un triple empate en número de consejeros en el Cabildo, pero una clara vencedora en número de votos. Nieves Lady Barreto, la que será investida en la última semana del mes de junio como presidenta del Cabildo palmero, aseguraba ayer que, más allá de toda duda, será ella y su partido quienes busquen las confluencias de apoyo y pactos para gobernar con estabilidad el Cabildo insular de La Palma, una institución que recuperan los nacionalistas y que, pese a la resaca electoral, no deja dudas a la ya presidenta electa a la hora de asegurar que “haremos lo mejor para La Palma y para el Gobierno de Canarias”. Esta afirmación de Nieves Lady Barreto encierra todo una declaración de intenciones. El Gobierno de Canarias, que requiere de pactos para su gobernabilidad, planearía sobre una hipotética suma de fuerzas en la institución palmera entre los siete consejeros nacionalistas y los apoyos de los siete consejeros socialistas, que sin cumplir las expectativas y con el pesimismo imperante tras el resultado arrojado por las urnas, tienen claro que deben ser decisivos en este nuevo mandato.

Nadie queda fuera de la iniciativa para la confluencia de pactos en la institución. El Partido Popular y Mariano Hernández Zapata, que salió airoso de la ola de pérdida de votos del PP en las generales, se sabe ganadores con un aumento de más de 1.000 votos con respecto a los resultados de los comicios de 2015 en el Cabildo. Asegura el popular que “no vamos a renunciar a nada; nos sentimos fuertes porque hemos sido el partido ganador de estas elecciones en cuanto a aumento del número de votos, más de 1.000, mientras que Coalición Canaria ha ganado con una mejora testimonial y Anselmo Pestana ha perdido”.

Aviso a navegantes

Las palabras de Hernández Zapata, satisfecho tras una noche de infarto en el recuento de votos, van más allá y recuerda, como si de un aviso a navegantes se tratara, que en 2013 “a Anselmo Pestana lo hizo presidente el Partido Popular aún teniendo menor número de votos de los que teníamos entonces y pese a que había perdido las elecciones”. La generosidad no figura entre los antecedentes más destacados de la política palmera de pactos. Si Coalición Canaria y Partido Popular miran con inclinación la suma de consejeros con el Partido Socialista, la gran incógnita es ahora saber qué dirección toma la autonomía de elección que le otorgan los estatutos aprobados en el último congreso de los socialistas palmeros a Anselmo Pestana.

Para éste, la noche electoral fue amarga. “Hay que reconocer la realidad de la victoria de Nieves Lady Barreto”, decía el presidente en funciones de la institución, quien agregó en el día después que “hay muchas cosas por las que seguir luchando y estaremos ahí para defender los intereses de la Isla y de los palmeros que nos han votado. No deja uno de llevarse una decepción por haber bajado en votos, aún más cuando pensábamos lograr mejorar los resultados de 2015 pero no ha sido posible”. La humildad de Pestana era evidente: “Ha sido una campaña muy dura y está claro que no supimos trasmitir los avances que hemos logrado en el Cabildo y para la Isla”.