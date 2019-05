Casimiro Curbelo: “Preferimos que ASG participe con consejeros en la acción de gobierno”

Ha sido imprescindible en la legislatura que ahora termina, pero avisa de que solo tiene un compromiso cerrado con La Gomera, donde confía en seguir presidiendo el Cabildo Insular.

-Dada su amplia experiencia en estas lides, ¿cómo se afronta una campaña como la actual, donde es obvio el cansancio de la gente al sumarse la de las generales con esta?

“Se afronta, es verdad, con cansancio, pero sin lugar a dudas con interés. Está claro que las elecciones siempre suscitan un mayor interés cuando se elige a los cargos locales, sea su alcalde, su presidente del Cabildo, su diputado… Ahora tenemos la novedad de la circunscripción regional, y encima coinciden con las europeas. Por todo ello entiendo que, a pesar del cansancio, son unas elecciones muy interesantes”.

-¿Sigue siendo fundamental la cercanía con la gente?

“Sobre la cercanía, siempre digo que el que se ha escondido, tiempo ha tenido. Si durante cuatro años, seas de la ideología o del partido que seas, has estado escondido, difícilmente vas a lograr que la gente confíe en ti por lo que digas justo antes de las elecciones. Es verdad que siempre hay un porcentaje de indecisos, pero no basta. El ciudadano sabe muy bien lo que pasa. Mire, esta semana estuve en un acto electoral en La Palmita, donde hace poco estuvo un conocido candidato al Parlamento Europeo, y le garantizo que asistieron muchos más a nuestro acto”.

-Por mera aritmética electoral, la fuerza de los diputados autonómicos de su partido depende de los acuerdos a los que llegue con otras fuerzas. ¿Tiene hoja de ruta previa en relación con esos posibles pactos?

“En absoluto. Llegamos libres de compromisos. Estaremos atentos al dictamen de las urnas para, en consecuencia, ayudar a construir la realidad de La Gomera y, por tanto, la realidad de Canarias. No hay nada establecido antes de que lleguen las urnas. Eso sí, sabemos lo que las encuestas han dicho, son una predicción de lo que puede ocurrir, pero solo eso. Esperaremos a que hablen las urnas para decidir qué es lo que más interesa a La Gomera y a Canarias”.

-O sea, que su partido no está cerrado a llegar a pactos con los dos partidos que parten a priori como favoritos en las encuestas, como son PSOE y CC.

“Claro que no. De hecho, en esta legislatura contribuimos a conformar un Gobierno de ambos partidos, como apoyamos la Presidencia del Parlamento para Carolina Darias (PSOE), como luego respaldamos un Gobierno en minoría con quienes quisieron hacerlo, que fueron Coalición Canaria y Partido Popular. Ahora, veremos qué mayorías se conforman tras saber el resultado de las urnas, y nosotros estaremos ahí, para construir. ¿Premeditación a favor de alguno? No, más allá de que la Agrupación Socialista Gomera es un partido progresista, joven y que tiene su razón de ser en La Gomera desde una visión regional”.

-En caso de que sus votos sean decisivos, ¿es factible que ASG tenga consejeros en un futuro Gobierno?

“Nosotros ya tenemos la experiencia de un apoyo externo al Gobierno, y nos ha ido muy bien. Basta con comprobar que, desde que en 2018 fuimos imprescindibles para aprobar los Presupuestos autonómicos, el Presupuesto inicial del Cabildo de La Gomera era de 42,5 millones de euros y terminó siendo de 107,6 millones. Y el de 2019 era, inicialmente, de 52 millones de euros, y finalmente pasaron de 120 millones. O sea, que es factible ayudar a la estabilidad de todos los canarios y, a la vez, obtener mejoras para La Gomera”.

-Pero ¿descarta o no tener consejeros?

“La experiencia del respaldo externo ha sido buena, pero si tuviéramos la posibilidad de contar con ellos, preferiría que haya participación de ASG en la acción de gobierno. Porque tener el control de algunas áreas sería incluso mejor que limitarnos a un apoyo externo”.

-¿Qué cuestiones son hoy imprescindibles para La Gomera?

“A La Gomera le es imprescindible lo que a todos los canarios en general. Que haya unos servicios esenciales de calidad, con una sanidad pública y universal sin colapso en urgencias ni esas listas de espera. Igual en educación como en dependencia y, ahora, tenemos la Ley de Asuntos Sociales, donde hay que hablar, y mucho, con ayuntamientos y cabildos”.