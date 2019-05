Clavijo, Alonso y Bermúdez, protagonistas de la Fiesta del Chivo (no apta para supersticiosos)

Ocurrió el viernes en La Esperanza. La asociación Teletaxi organizó una gran comilona en honor de Fernando Clavijo, José Manuel Bermúdez, Carlos Alonso y José alberto Díaz (escoltados por algunos tollos ilustres). Los asistentes dieron buena cuenta del cochino negro asado y todos disimularon que no suben a un taxi desde que Franco era corneta. Con chófer y coche oficial de alta gama se vive mejor. Lo que no saben los candidatos coalicioneros es que los taxistas no son tontos. Nadie mejor que ellos para saber qué piensa el paisanaje acerca de sus gobernantes. En el festín no falto el cabrito (sin segundas), el chivo, que diría Vargas Llosa. Ignoramos si los líderes de CC han leído La fiesta del chivo, una de las obras cumbre del Premio Nobel de Literatura 2010; un clásico contemporáneo que relata el fin de una era, dando paso al cambio. El Chivo, como se conocía a Trujillo, implacable dictador dominicano, acabó sus días en fiestas, asaderos, y cochinadas varias, sin percibir que se gestaba una transición a la democracia, que en menos de dos semanas se lo llevó por delante. Dicen las malas lenguas que los de CC cuentan, incluso, con asesores áulicos y que se valen hasta de métodos esotéricos. Serán ellos los encargados de recordar a estos cachorros de ATI, que tentar al Chivo no es una señal de buen augurio. Todo lo contrario: es una revelación truculenta de la voz de millares de votantes canarios llamados a las urnas el próximo día 26 de mayo. Vayan tentando sus amuletos…