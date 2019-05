David Amaral: “No voy al Granadilla Egatesa a competir absolutamente con nadie”

Tras un largo período de inactividad por causas estrictamente personales, David Amaral, el mejor entrenador canario de los últimos veinte años, decidió volver a los banquillos tras anunciar la UD Granadilla Tenerife Egatesa su contratación. El técnico de Arico ha aceptado el reto que le ha encomendado su amigo Sergio Batista para impulsar al club sureño a la profesionalización de un fútbol femenino en pleno auge. David, curtido en mil y una batallas, visitó las modernas instalaciones de DIARIO DE AVISOS, en las que repasó como se gestó su fichaje por el la UDG Tenerife Egatesa. Además, cómo exjugador y exentrenador del CD Tenerife no podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntar por un representativo que lucha por no descender a Segunda División B.

-¿Cómo se fraguó el fichaje de David Amaral por la UDG Tenerife Egatesa?

“Desde hace tiempo el presidente Sergio Batista ha estado con la idea de que cogiera las riendas del equipo. Antes de Navidades habíamos hablado, aunque yo por esas fechas no estaba muy seguro. Fue en enero cuando se concretó todo. Se hizo con luz y taquígrafos, sin tapujos, ni yendo por la espalda de nadie porque todo el mundo sabía lo que sucedía, y más cuando me reunía con la gente que me tenía que reunir, y con los que lo tenían que saber”.

-¿Cómo valora que el presidente Sergio Batista haya mantenido su palabra contra viento y marea después de alcanzar un acuerdo con usted el pasado mes de enero?

“El vino a buscarme, llegamos a un acuerdo y fue en enero cuando se concretó todo. En ese momento el equipo no pasaba por su mejor momento, pero dice mucho y bien de un presidente que dio una palabra y la llevó hasta el final con todas las consecuencias”.

-¿Cómo vivió toda la polémica con Pier Cherubino cuando intento hasta el ultimo momento seguir como entrenador del Egatesa?

“Eso hay que preguntárselo a las personas implicadas: Sergio Batista y Pier. No es un tema que a mi me incumba”.

-Llevaba un tiempo largo fuera de los banquillos. ¿Tenía ganas de volver a entrenar?

“He estado fuera por circunstancias personales que eran prioritarias. Vengo con mucha ilusión y con las mismas ganas que cuándo empecé a entrenar”.

-Será su primera experiencia en el fútbol femenino

“Así es, pero bueno yo no diferenciaría fútbol masculino y fútbol femenino. Es fútbol. Voy con la idea de intentar ayudar y que me ayuden a profesionalizar este equipo para seguir creciendo. No vengo a poner retos ni a competir absolutamente con nadie”.

-Toni Ayala y Pier Cherubino han dejado el listón muy alto en la UDG Tenerife Egatesa. Dos cuartos puestos estratosféricos. ¿Tendrá esa presión añadida en su trabajo en el club?

“Para nada. La presión se la marca cada uno. Indudablemente son grandes campañas y lo han hecho todos los estamentos del club muy bien. El cómputo del éxito es debido a los directivos, entrenadores, utilleros, y principalmente a las jugadoras y a los aficionados que han creído en este proyecto. Pero yo no tengo ningún tipo de presión, porque cuando vaya avanzando la competición será mucho más dura. Hay que tener en cuenta que el Granadilla ya no es un club pequeño después de lo que se ha conseguido en los últimos años. Los rivales nos recibirán como a un equipo de los de arriba”.

-¿Qué le ha pedido el club a David de cara a la próxima temporada?

“La idea es profesionalizar el club. Aportar ideas nuevas, ni mejores ni peores que las pretéritas, pero si diferentes. Lo que quiero yo y las futbolistas es ser profesionales, y para eso tenemos que intentar hacer un trabajo lo más profesional posible. No somos un equipo de barrio porque el fútbol femenino se mueve en otros parámetros”.

–Va a entrenar a un grupo de jugadoras ganador en un bloque que llevan jugando la mayoria de ellas juntas en los últimos cinco años. ¿Qué Granadilla es el que quiere ver David Amaral en el terreno de juego?

“La principal meta es crecer, por lo que tenemos que mejorar. Para hacer esto tenemos que hacer las cosas muy bien por muchos inconvenientes que se nos puedan presentar. Tendremos que estar preparados a todos los niveles: físico, táctico, técnico y estratégico. Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido genial, pero queremos mejorar sabiendo lo que queremos para buscar una progresión mucha más grande del club”.

-La idea del club es apostar por las jugadoras que lo han llevado hasta el cuarto puesto y reforzar dos posiciones con dos jugadoras mejor de lo que ya están en la plantilla: una central y una delantera con mucho gol. ¿El entrenador comulga con esa idea?

“El club y yo vamos de la mano. Hablamos de las necesidades del equipo para ayudarle a crecer. Hemos considerado que una central y una delantera es lo que necesitamos. Nos hemos puesto manos a la obra desde el minuto cero. Estamos buscando esos perfiles y echaremos las redes en todos los territorios. Si no encontramos en el mercado canario habrá que recurrir al nacional o al internacional, pero siempre con el objetivo de que las que vengan sean mejor que lo que ya tenemos. Si hay una chica del filial con esas características y con el mismo nivel apostaremos por ella”.

-Otra de las apuestas mas fuertes del club es la cantera. Muchas jugadoras del B entrenan en el primer equipo e incluso han disfrutado de muchos minutos en la Liga Iberdrola. ¿David Amaral contará también con ellas?

“Por supuesto. La idea nuestra es contar con ellas. Lo de la cantera o crees o no crees. Si crees de verdad, y la futbolista tiene que jugar los noventa minutos, los jugará. Es muy fácil decir que contamos con la cantera cuando la has sacado cinco minutos y luego no vuelven a jugar más. Eso para mi es sacar cantera, pero no creer en la cantera”.

-El club le habrá informado de las dificultades que se va a encontrar en el tema de infraestructuras: Terreno de juego compartido con otros equipos y a las tantas de la noche

“Ese hecho aumenta el mérito que tiene el club. No son las mejores condiciones para trabajar, pero iremos avanzando poco a poco. Si hasta ahora hemos entrenado en mediocampo, pasaremos a coger tres cuartos, y en su momento el campo completo. ¿Porqué? La categoría que tiene el equipo es la que marca las prioridades. Somos un club muy bien considerado en el territorio nacional. Las jugadoras que vienen al club no quieren irse, sino todo lo contrario. Algo se debe estar haciendo bien para que no quieran irse”.

-Uno de los inconvenientes con los que cuenta el club es que a la hora de fichar jugadoras estas son reacias a venir por la escasa infraestructura que tiene el club

“Eso es indudable. Si vas a por una jugadora top nivel de selección y lo que le ofreces es un campo sintético, sin unos vestuarios en condiciones, ni un gimnasio o una sala para que trabajen los fisios, lo más normal es que declinen venir. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona se está portando fenomenal, pero las condiciones no son las ideales. Si a todos los clubes nos cuesta fichar buenas jugadoras a nosotras un poco más por ese déficit que tenemos en instalaciones”.

-¿Como exjugador y como exentrenador del CD Tenerife como ve David lo que esta pasando en el representativo?

“Es una situación penosa. El equipo lleva dando tumbos continuos desde hace algunos años excepto la temporada que estuvo luchando por el ascenso. En el tinerfeñismo palpo una crispación, un desgaste de no poder solventar esta situación por parte de los dirigentes que rigen los actuales destinos del club. En mi opinión esta situación se podría evitar cuando se ve que un dirigente no es capaz de dominar ni controlar la situación, por lo que lo mejor es dar un paso al costado independientemente que tengas la mayoría de las acciones. Puede seguir siendo de su propiedad, pero al frente con otras personas. Esta gente que trabaja en el club no puede estar ilusionada sino desgastada, ya que llevan dentro muchos años y el equipo está estancado. Cuando vas al estadio ves a la gente caminar por la Rambla con la cabeza agachada. Sabe que tiene que ayudar al Tenerife a cambio de prácticamente de nada, y eso es muy triste”

-Si se lo hubiesen propuesto, ¿Habría cogido las riendas del CD Tenerife para los últimos cuatro partidos tras la destitución de José Luis Oltra?

“Si, siempre y cuando el presidente hubiese dado un paso al costado. Con el presidente y con los que están en el club es muy difícil trabajar”.