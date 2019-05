Díaz Guerra propone bonificar la tasa de basura a quienes reciclen

Aunque aún no está del todo recuperado de los problemas médicos que le llevaron a ingresar la semana pasada en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), ayer el candidato del PP a la Alcaldía de Santa Cruz, Guillermo Díaz Guerra, hizo una pausa en su convalecencia para presentar sus propuestas medioambientales para Santa Cruz. Entre ellas destacó la de bonificar la tasa de basura para aquellos vecinos que reciclen en casa y puedan acreditarlo mediante un sistema implantado por el Ayuntamiento. “En Santa Cruz se paga lo mismo sea uno o no un correcto gestor ambiental en su domicilio. Los que lo hagan bien y lo acrediten, por ejemplo, en puntos limpios, van a tener bonificación en la tasa de basura”, explicó el candidato del PP. Díaz Guerra detalló que, además, “vamos a primar iniciativas privadas de recogida de devolución de envases, donde ya hay algunas empresas que devuelven dinero por el retorno. Eso hay que bonificarlo y vamos a primar los sistemas privados de separación y recogida de residuos”.

La cita en el muelle de La Hondura, junto al Palmetum, explicó el candidato, pretendía mostrar el principal problema que tiene el litoral de Santa Cruz, los vertidos. “ En Santa Cruz se han cometido grandísimos errores medioambientales, algunos de difícil solución, como fue el de acumular basuras en lo que hoy es el Palmetum, y otros como ser uno de los mayores vertidos irregulares e ilegales de aguas residuales al mar de toda Europa”.

Afirmó que “son cosas reconducibles, por eso proponemos una vigilancia exhaustiva del vertido y de la disciplina respecto al autor del vertido”. Díaz Guerra advirtió de que “nadie venga a hacer promesas de playas en uno de los litorales más contaminados de Europa, porque eso, simplemente, es mentira”, dijo.

Tilda de “mezquinas” las críticas de otros partidos por su tuit sobre el albergue

Díaz Guerra insistió en que el tuit en el que decía que inmigrantes y grancanarios no podían tener los mismos derechos que un chicharrero “fue un error”. “Fue una propuesta que se rechazó y se envió por error”, dijo. “Quienes me conocen saben que nunca me expresaría en esos términos”, añadió. Respecto a las críticas de otras formaciones, fue contundente: “Me parecen mezquinas y miserables, porque sabiendo que el candidato del PP era incapaz de decir esa frase, que tenía que haber un error detrás, y aún sabiéndolo, insistieron tratando de descalificarme personalmente”. Añadió que “ahora hay otros partidos que han cometido errores de bulto, como supuestamente repartir votos con bolsas de alimentos, y a mí no se me ocurre acusar a ningún candidato de estar usando políticamente el hambre ajena. Alguien habrá cometido un error”.