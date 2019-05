Dimite un coordinador de Vox en Huelva por un vídeo-tutorial sobre cómo usar burundanga

El coordinador de Vox en Moguer (Huelva), Luis Mántaras, ha dimitido de su cargo después de conocerse un vídeo en el que aludía a la droga conocida como burundanga, en el que hacía comentarios, a modo de “tutorial” sobre la relación de esta sustancia que se extrae de un vegetal con su uso para drogar a mujeres, de las que abusar sexualmente debido a los efectos que produce.

Así, según ha podido confirmar fuentes de Vox a Europa Press, el coordinador de la formación de ultraderecha en Moguer dimitió este lunes tras conocerse el contenido del video que se difundió por redes sociales durante la jornada de reflexión, el pasado sábado.

En el vídeo, al que ha accedido Europa Press, Mántaras explica que se trata de “un tutorial” sobre la droga, donde se graba diciendo “esto que dice que coloca a las tías, que les da no sé que y las vuelve to locas”, refiriéndose a que “pasan cosas, no sé, la manada no sé cuanto” y explica cómo es la planta, mostrándola, así como el fruto de la misma. Continúa diciendo que “la marihuana la conocéis, la cocaína la conocéis, lo conocéis todo. La burundanga tiene una semilla, que es lo que es lo que tú te comes y te coloca que te cagas”, tal y como ha adelantado el diario ABC.

Mántaras ha explicado en su perfil de Facebook, recogido por Europa Press, que “para evitar un desgaste gratuito e innecesario”, anunciaba su dimisión “como coordinador local”. Así, “una vez terminadas las elecciones, tras haber cumplido el objetivo de crear definitivamente una base sólida en la que asentarse el grupo en Moguer”, argumentaba. “Entiendo que es el momento en el que el partido debe empezar una nueva etapa”, ha dicho.

El excoordinador señalaba en las redes que ha recibido “muchos apoyos por lo dañino del uso que se le dio a una broma desafortunada”, “con una mala hierba que en absoluto es lo que refiere el vídeo”, y que difundió de forma “privada, en un grupo reducido de wathsapp” y “antigua”, que según Mántaras “ha empañado en gran medida la labor que se ha venido haciendo hasta hoy y pese a las adversidades”. También destacaba en su perfil que “afortunadamente, el equipo se ha mantenido unido y leal, cerrando filas y con más fuerza si cabe”.