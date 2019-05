El chef José Andrés da trabajo a una mujer que fue despedida por fiar un menú a un estudiante sin dinero

El famoso chef español afincado en Estados Unidos, José Andrés, de 49 años, ha tenido un gesto de humanidad, denominado por muchos como heroico, con Bonnie Kimball, una extrabajadora del comedor escolar del Instituto Mascoma Valley Regional, ubicado en New Hampshire. Kimball fue despedida por dejar que un joven sin dinero no pagara el menú de siete euros aproximadamente. Además, la familia del chico pagó la cuenta al día siguiente.

New Hampshire school cafeteria worker fired for giving food to student who couldn’t pay – WHBQ! The hero is Bonnie Kimball! If she needs a job we have openings at ⁦@thinkfoodgroup⁩ if you know her, let her know! ⁦@NewHampJournal⁩ https://t.co/o7JHXgRtn6

