El Pentágono por fin lo reconoce: investiga varios incidentes ovnis

El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Cristopher Sherwood, ha reconocido, por primera vez en la historia de la humanidad, que el gigante norteamericano se encuentra inmerso en la investigación de varios incidentes relacionados con la vida extraterrestre. Puede parecer una broma, pero no lo es, ya que existen varios informes oficiales que justifican el avistamiento de ovnis.

“El Departamento continuará investigando, a través de procedimientos normales, los informes de aeronaves no identificadas encontradas por aviadores militares de EEUU, para garantizar la defensa de la patria y la protección contra la sorpresa estratégica de los adversarios de nuestra nación”, detalló Sherwood a The New York Post.

A todo esto, el portavoz del Departamento de Defensa añadió que “el Departamento de Defensa siempre está preocupado por mantener una identificación positiva de todos los aparatos voladores en nuestro entorno operativo, así como por identificar cualquier maquinaria extranjera que pueda ser una amenaza para la patria”.

Como decíamos, no existen declaraciones por parte de la institución estadounidense que puedan servir de precedente. Según las declaraciones en RT de Nick Pope, experto en la materia: “Esta nueva admisión deja claro que realmente estudian objetos voladores no identificados”.