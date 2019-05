El PP advierte de que la guardería de la capital “no abrirá hasta 2020”

El portavoz y candidato del Partido Popular a la alcaldía de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera, ha advertido a los vecinos de la capital de que la escuela infantil municipal “no estará en funcionamiento hasta 2020”, rechazando “las promesas incumplidas” del Grupo de Gobierno (PSOE-CC) sobre plazos para la inauguración de este servicio. Cabrera defiende que “no se puede seguir engañando a las familias con hijos e hijas menores anunciando la pronta apertura de la guardería”, ya que “es rotundamente falso”. Este inmueble está finalizado “desde hace más de tres años” y la “manifiesta pasividad y falta de gestión” del gobierno municipal “ha impedido no solo abrirla en un tiempo prudencial, sino además, lo que nos resulta aún más grave, avanzar en aquellos trámites administrativos que son indispensables para disponer de este servicio”.

El candidato a la Alcaldía advierte de que “sabemos que en lo que resta de legislatura no se hará nada en favor de la guardería”, ya que “quienes nos gobiernan han demostrado que no tienen capacidad para hacerlo”. Luego, “en mayo llegarán las elecciones y la nueva corporación no se constituirá hasta el mes de junio”. Así, no será hasta julio “cuando se proceda a la elaboración de la ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio y al reglamento regulador de uso”, además de redactar “los pliegos para la licitación de la guardería, convocar el concurso y proceder a la adjudicación, sin tener en cuenta las posibles reclamaciones o impugnaciones que se puedan presentar” por parte de las empresas licitadoras.

Juanjo Cabrera defiende que a los trámites burocráticos “se une la necesidad de dar a las familias un tiempo suficiente para la prematrícula y, sobre todo, para poder organizarse y decidir dónde van a dejar a sus menores” en período escolar. Entiende que lo conveniente sería “que los vecinos pudieran disfrutar de unas jornadas de puertas abiertas para conocer el centro”, pero para ello “hay que avanzar en todos aquellos aspectos que el gobierno municipal está dejando de herencia”.

El candidato popular apunta que “también sería muy importante saber cómo está la edificación por dentro”, ya que “desconocemos si se han llevado a cabo las tareas mínimas de atención y mantenimiento que son necesarias para que un inmueble que lleva tres años finalizado y cerrado no sufra de humedades o de cualquier otro tipo de afección”.

Cabrera recuerda que, en los presupuestos de 2019, “hay una partida económica que el Grupo de Gobierno incluyó para abrir la escuela infantil en el mes de septiembre”, una previsión “absolutamente irreal. Cómo piensan abrir la guardería después del verano si en realidad no han hecho nada”. Pero, es más, “con el dinero que destinaron es imposible garantizar el funcionamiento de este servicio durante al menos tres meses”.

El portavoz popular ya no sabe “si el gobierno municipal intenta confundir a la población para ocultar sus propias deficiencias” o si en verdad “a su falta de capacidad suma una inconsciencia real sobre los trámites que se necesitan antes de abrir un recurso potente de esta naturaleza”.