El PP denuncia “incumplimientos” del gobierno municipal con las ayudas a los cruceros

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través de la concejal Marta Poggio, ha denunciado “la alarmante dejadez y los incumplimientos” del Grupo de Gobierno (PSOE-CC) a la hora de conceder las ayudas a los vecinos que se encargan de elaborar las cruces y mayos.

Poggio presentó en mayo de 2018 una moción para aumentar a 300 euros la subvención que se otorga por cada cruz, que es apenas de 150 euros, y crear una línea económica específica para los mayos. “Nuestro grupo aceptó retirar la propuesta tras el compromiso del gobierno municipal y especialmente de la concejal de Fiestas, la nacionalista Virginia Espinosa, de realizar comisiones de trabajo para que estas mejoras económicas fuesen una realidad en la Fiesta de la Cruz de 2019”, subraya. La idea era además promocionar la tradición entre los jóvenes, con la realización de talleres y actividades en los colegios, “para lograr la necesaria incorporación de las nuevas generaciones a las tareas de embellecimiento”.

La concejal popular expone que “confiamos en la palabra del Grupo de Gobierno y como no queríamos ningún tipo de protagonismo sino que únicamente se vieran beneficiados los vecinos que realizan una labor desinteresada inmensa por mantener viva esta tradición, retiramos la moción y les permitimos que asumieran todo el procedimiento y, por ende, los reconocimientos”. Sin embargo, la realidad, un año después, es que “hoy lunes nos han presentado en comisión las bases para la concesión de las ayudas y son exactamente las mismas que había hasta ahora, sin cumplir ninguno de los compromisos adquiridos en sesión plenaria”, indica Marta Poggio, que no llega a entender “cómo nos traen ahora este documento como si nada se hubiera acordado y no les da ni vergüenza. Traen las bases después de que se haya celebrado la fiesta y encima son las mismas que ya estaban. Resulta hasta difícil de creer”.

El Grupo Popular ha apostado “por tramitar todas estas aportaciones económicas a través de una asociación, que tiene unas ventajas fiscales de las que no disponen los vecinos de manera individual”, una propuesta “a la que el Grupo de Gobierno no ha hecho ni caso”, lo que ha provocado “que haya cruceros que por 150 euros no les merezca tramitar toda la documentación para obtener la subvención y luego declararla”. La edil popular deja claro que “no es una cuestión de dinero. El ayuntamiento cuenta ahora con recursos económicos suficientes. El problema es de capacidad de gestión y de al menos mantener los compromisos que se alcanzan”.