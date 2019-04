Espectaculares Zeta Zetas

La murga Zeta Zetas se coronaron este lunes como grandes ganadores del programa de Telecinco Got Talent España.

En una noche mágica, el grupo tinerfeño se ganó el favor del público con sus grandes voces, su espectacular puesta en escena, esa a la que nos tienen acostumbrados en Tenerife, y sobre todo los temas que tratan en sus celebradas letras.

Composiciones que conquistaron el corazón de toda España. Podría decirse que gracias a Zeta Zetas el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se mudó a todas las casas de España, convirtiendo a la murga en la gran embajadora de nuestra más querida fiesta popular. Y como buenos profetas en su tierra, ayer por la tarde fueron recibidos en Tenerife por una gran multitud.

Ya a su llegada al aeropuerto Tenerife Norte les estaban esperando sus seguidores, pero nada comparable con el recibimiento en la Plaza de La Candelaria al grito de “¡Esto sí que es un pedazo de murga!” y “”¡Zeeeta Zetas!”. Llegaron con caras emocionadas, extasiadas por la victoria y la multitud que les esperaba. Casi no había rastro del cansancio de la fiesta del lunes y el viaje en avión de ayer desde Madrid. Subidos al escenario ubicado en tan singular espacio de Santa Cruz, regalaron a sus seguidores murgeros (y transeúntes despistados que se unieron a la celebración), tras afirmar que “cuando Canarias se une es invencible”, un par de sus temas con la complicidad del público.

“Para nosotros es un privilegio estar hoy aquí, con este recibimiento. La verdad es que no lo podemos explicar. Cuando nos presentamos al casting jamás pensamos en este momento y ahora se ha hecho realidad. Vamos a intentar asimilarlo”, decía el director de la murga, Javi Lemus, antes de la mítica despedida de la murga en todos los concursos.

< ► > Fotos de FRAN PALLERO

Los Zeta Zetas se impusieron en la final de Got Talent España a Cyntia, Juan San Juan y Nazaret, siendo los más votados por los seguidores del programa. Como ganadores del concurso, se llevan 25.000 euros de premio. El triunfo de la murga fue seguido por 2.571.000 espectadores, con un 25,3% de cuota de pantalla (la segunda mejor final en cuatro ediciones).

Zeta Zetas se sumna así a la lista de ganadores del formato en España, que lleva emitiéndose desde 2016. La primera edición coronó como ganadora a la cantante también canaria Cristina Ramos, que desde entonces también ha ganado La Voz México y quedado en cuarta posición en una edición especial de America’s Got Talent, una final a lo grande con los mejores concursantes de este formato televisivo. En la segunda entrega resultó vencedor Antonio El Tekila y la tercera entrega, en 2018, el poeta César Brandon.

Letras sociales

Si algo ha llegado al público peninsular han sido los potentes mensajes de todo tipo. La primera vez que se subieron al escenario del programa cantaron a favor de la donación de órganos. Un tema especial para la murga porque, tal y como contaron, una compañera, tras someterse a varios trasplantes, falleció. “Hemos tocado el cielo, merecéis el botón dorado”, le dijo el jurado.

Para la semifinal los Zetas cantaron contra el fuego. Las llamas invadieron hasta el último resquicio del plató para lanzar un mensaje: “Sé que por ser el fuego tengo un poder inmenso, capaz de lo más grande, de dar vida y calor y también, aunque no quiera, soy la causa de tragedias”. Con su canción hablaron de incendios forestales, de terrorismo y hasta del incendio de Notre Dame para acabar con un lema: “Aquí vengo yo y grito se acabó, más no, más fuego no, más vidas no”.

Ya para la final se guardaron una de las canciones que más sensibilidades levantó entre el público, en el que tocaban temas como la igualdad, y las consecuencias de la soledad y el aislamiento, con referencias a la transexualidad, la violencia machista y la soledad de las personas mayores. Potentísimos mensajes sociales que les dieron el triunfo.

Sin duda, la murga Zeta Zetas han dejado un muy buen sabor de boca y más de un espectador de Got Talent España se habrá quedado con ganas de venir al Carnaval de 2020.