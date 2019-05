Fepeco advierte de que el modelo económico de La Palma está “desinflado”

El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco). Óscar Izquierdo, advierte de que “la grave situación socioeconómica que padece la isla de La Palma es el resultado del empeoramiento progresivo que se ha venido produciendo, principalmente desde las dos últimas décadas. Es un deterioro que los distintos responsables públicos no han sabido afrontar con la contundencia debida y la urgencia necesaria”. Así lo manifestó Izquierdo tras un encuentro con la Asociación de Empresarios del Suroeste de La Palma.

“El diagnóstico está claro, el modelo económico que ha primado está desinflado y agotado; hay que asumir la necesidad de un cambio para sobrevivir. Es prioritario que La Palma sea atractiva, y no solo desde la belleza territorial, que es indudable, sino también desde la perspectiva económica, como base estructural de oportunidades, mayor calidad de vida y mejor bienestar social”. Óscar Izquierdo indicó que los datos “son contundentes” y reflejan el “atolladero” en que se encuentra la Isla. “Renta per cápita más baja del Archipiélago. Alta tasa de desempleo, con casi cinco puntos porcentuales por encima de la media de Canarias. Una preocupante regresión demográfica, con pérdida constante de residentes, por lo que, si contabilizamos no la población de derecho, sino la de hecho, la situación es alarmante, con un despoblamiento acusado y progresivo”.

El presidente de Fepeco señaló que otra variable que “dificulta aún más la situación actual es la expulsión paulatina de población joven cualificada, ya que de cada diez jóvenes formados retornan a la Isla solamente uno, por no tener perspectivas de ocupación laboral ni contar con incentivos profesionales halagüeños. También hay que añadir una débil aportación del sector servicios o la inexistencia de un tejido industrial”.

Izquierdo señaló asimismo “una dependencia socioeconómica de cultivos absolutamente subvencionados, como el plátano”. “En el año 2003 el cultivo del plátano representaba el 75% del PIB insular”, y se ha reducido al 50%.