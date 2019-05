González Taño advierte del veto a Sánchez si pacta con los soberanistas catalanes advierte del veto a Sánchez si pacta con los soberanistas catalanes

La recién elegida en las urnas palmeras, diputada electa de CC en las Cortes Generales, la nacionalista Guadalupe González Taño, ha aclarado que su formación política, cuya Permanente se reunió la tarde del lunes tras la intensa jornada electoral del domingo, no apoyará la investidura del presidente Pedro Sánchez “si pacta con soberanistas catalanes”. Esta posición, asegura Taño, secretaria de organización de la formación nacionalista, “es la misma posición que hemos mantenido y de la que hemos hablado con claridad a lo largo de la campaña electoral e incluso antes”.

Aclaró que “el problema no es pedir la independencia ni defenderla, algo que está recogido en la Constitución, sino las formas y el enfrentamiento de los independentistas catalanes, que vulneran cuestiones de la Constitución que no pueden estar en cuestión”, señaló. En tal sentido, la diputada electa por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, recordó que las posiciones de Coalición Canaria “han sido coherentes y no nos vamos a mover ni un ápice en nuestras convicciones, lo dijimos incluso en la moción de censura y esa es la posición”.

Guadalupe González Taño, satisfecha con los resultados electorales en La Palma, que colocan a los nacionalistas como segunda fuerza política en la Isla en votos al Congreso, con siete puntos más que en la cita con las urnas de 2016, subrayó que “estamos muy ilusionados de cara al 26 de mayo, porque para nosotros las elecciones realmente difíciles son las generales”.

González Taño, que tomó el relevo en la presidencia del Cabildo tras la renuncia de José Luis Perestelo en mayo de 2009, renovó su liderazgo en el cargo tras las elecciones de 2015 con el apoyo de los consejeros socialistas. Taño rompió ese acuerdo por lo que entendían como el incumplimiento del pacto en cascada entre CC y PSOE en varios ayuntamientos palmeros. La moción de censura presentada por los socialistas y apoyada por el PP, la colocó en la oposición en el Cabildo a partir del mes de noviembre de 2017.