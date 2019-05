Hito en la belleza americana: tres mujeres negras ganan los principales concursos

Tras una prolongada lucha contra el racismo, parece que los principales concursos de belleza en Estados Unidos han roto más que nunca las barreras raciales. Pese a que en el año 1984 Vanessa Williams se convirtió en la primera mujer negra en ganar el título de Miss América, la semana pasada tres modelos se hicieron con las coronas de los grandes desfiles en el país simultáneamente.

Cheslie Kryst, de 28 años, ganó el concurso de Miss Estados Unidos; Kaliegh Garri, de 18, fue Miss Adolescente de Estados Unidos; y Nia Franklin, de 25, fue coronada como Miss América.

“Es importante que las niñas vean tres mujeres fuertes; afroamericanas que están haciendo un gran trabajo”, declaró Franklin al diario The New York Times. “La gente argumentará que la raza no importa, pero sí en América debido a su historia”, sostuvo.

Estas tres victorias se han convertido en un poderoso símbolo en cuanto a la diversidad en el sector de la belleza, que ha evolucionado desde un pasado marcado por el racismo y los estereotipos de género. Lamentablemente, las mujeres líderes negras aún tiene una representación insuficiente en otros campos, como es la política del país.