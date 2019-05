La curiosa historia de un ‘no’ fan de Ayoze Pérez que acabó tatuándose una imagen del canario

Según explica su hija, cuyo perfil en Twitter es @Abbeybelll, no es el mayor fan del futbolista tinerfeño del Newcastle inglés, Ayoze Pérez. Sin embargo, parece ser que este hombre llegó a decirle a su pequeña que si llegaba a marcar un hat-trick con su equipo en la Premier League se acabaría tatuando su imagen. Curiosamente, el chicharrero logró dicho hito el pasado 20 de abril ante el Southampton, que le valió a su club para ganar el partido (3-1). Así pues, a este buen hombre no le quedó más remedio que cumplir su palabra. Dicen que por la boca muere el pez.

My Dad has never been Perez’s biggest fan and he said if he ever scored a premier league hatrick for us he’d get a tattoo of him 😂👏🏼 pic.twitter.com/D9WhjiWqPS

