Las mayorías absolutas se imponen en 10 de los 14 ayuntamientos palmeros

El Partido Socialista ganó las elecciones municipales en seis de los 14 ayuntamientos palmeros, aunque solo gobernará con mayoría absoluta en Puntagorda, San Andrés y Sauces y Puntallana, mientras que en la capital, liderados por el candidato debutante de los progresistas, Elías Castro, así como en Garafía y en Mazo, se impondrán duras negociaciones para hacer valer la lista más votada.

La intensa jornada electoral deja como triunfadora a la popular Noelia García Leal en el ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, donde alcanzó los 12 ediles gracias al respaldo de 4.970 electores, más de 1.000 votos que en 2015. Los resultados la colocan frente a una holgada mayoría absoluta que deja atrás un mandato lleno de limitaciones. En ese ayuntamiento los socialistas lograron duplicar el número de concejales, pasando de dos a cuatro ediles en el estreno de la candidata Alicia Vanoostende en la lista municipal. Los populares Jacob Qadri en Barlovento, y Borja Pérez en Breña Baja, revalidaron sus mayorías absolutas aunque con pérdida de votos y un concejal en el caso del alcalde norteño.

Coalición Canaria se ha quedado sin su único edil en ese consistorio, donde Argelio Hernández Ortega, histórico líder del PSOE y con posterioridad fundador de INPA, logró ayer un concejal como candidato de Nueva Canarias, regresando al consistorio donde gobernó durante más de dos décadas. Otro histórico de los socialistas en La Palma, secretario insular de organización, Vicente Rodríguez, mantiene su mayoría absoluta en Puntagorda, aunque con la resta de dos concejales con respecto a 2015. Coalición Canaria, que llegó a no presentar candidatura en las pasadas municipales, se hizo ayer con tres ediles en ese consistorio.

El éxito más rotundo de los nacionalista palmeros, lo ostenta el alcalde y candidato de Coalición Canaria en El Paso, Sergio Rodríguez, que pasa de los seis ediles de 2015 a los actuales 9, con un crecimiento porcentual de algo más del 20% de los votos gracias a la confianza de 2.660 electores.

La candidata socialista en ese ayuntamiento, una de las grandes apuestas de Anselmo Pestana, Jovita Monterrey, mantiene los tres concejales de 2015, aunque con un ligera disminución en el número de votos. Gregorio Alonso lo consiguió. El ex alcalde de Fuencaliente, en pugna desde la oposición durante los cuatro años del presente mandato, logró hacerse con la mayoría absoluta de un pueblo que retiró su confianza a la candidatura socialista de Luis Torres, que no obtuvo representación por la pérdida de cinco decenas de votos. La aún alcaldesa y a partir de junio portavoz en la oposición de la Unión Progresista de Fuencaliente, Nieves Mary Rodríguez, no logró pese a los dos últimos años en la alcaldía, aumentar los tres concejales de 2015. Sí se Puede conserva su concejal, pero pierde su posición estratégica en virtud de la mayoría nacionalista de Gregorio Alonso.

Veda de los pactos

Esta misma semana los líderes socialistas, populares y nacionalistas, comenzarán una ronda de negociaciones en las que se impondrá, al menos de cara a la galería, el dogma de la lista más votada para liderar varios ayuntamientos palmeros. Es el caso de la villa norteña de Garafía, donde ganó por un solo voto a su contrincante nacionalista y alcalde durante la primera mitad de este mandato, Martín Taño, el progresista Yeray Rodríguez. El mismo panorama de cálculos se presenta en las próximas semanas en el ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, donde la suma de concejales de Partido Popular y Coalición Canaria sería viable, sino fuera porque ambos candidatos a la alcaldía, Juanjo Cabrera Guelmes y el nacionalista Toni Acosta respectivamente, arrastran un reciente pasado de enfrentamiento en los tribunales de justicia.

El Ayuntamiento de Villa de Mazo, escenario local para otro pacto de gobierno ante la ausencia de mayorías suficientes, fue el gran feudo perdido por los nacionalistas con José María Pestana a la cabeza, y cuna política de Nieves Lady Barreto, que antes de llegar al Gobierno de Canarias lideró ese consistorio. La renuncia de su mano derecha apenas dos meses atrás para constituir la Agrupación de Electores de Mazo (MAE), Julián Delgado, pasó factura a la candidatura de Coalición Canaria, que perdió cuatro concejales de sus siete concejales.

La Agrupación de Electores de Mazo se hizo con dos de los once concejales electos del consistorio, mientras que la candidatura del Partido Socialista sumo el respaldo del 31,27% del electorado municipal y logró cuatro ediles. Los perdedores de la noche electoral en La Palma se sitúan en la izquierda, donde se demostró que la decisión de no sumar fuerzas entre Podemos e Izquierda Unida pasó factura a los candidatos a las alcaldías de Santa Cruz de La Palma, donde IUC perdió el edil logrado en los comicios de 2015, así como a Felipe Ramos en Los Llanos de Aridane, donde restaron uno de los dos ediles de esta legislatura. Ciudadanos fracasó en su intento por lograr representación municipal en los ayuntamientos de Breña Baja, la Villa y Puerto de Tazacorte, Los Llanos de Aridane y Breña Alta.

NC gana en Tazacorte, donde UB-CC perdió el 55% de los votos

Nueva Canarias logró la victoria electoral en el Ayuntamiento de Tazacorte por solo 3 votos con respecto a la lista del PSOE. Al filo de la medianoche, Juan Miguel Rodríguez, mano derecha durante más de dos décadas del alcalde de UB-CC condenado por prevaricación y obligado por la Junta Electoral a retirar su candidatura, se alzaba con un 29,09% de los votos. Acosta, la candidata socialista, se quedó a las puertas del triunfo, mientras que el sustituto de Rodríguez perdió tres ediles y un 55% del respaldo de los votos n