Los españoles se dan alegría al cuerpo pensando en María Patiño y Rafa Mora

TENGA, la compañía de bienestar sexual especializada en juguetes innovadores para hombres y mujeres, ha hecho públicos los resultados de su Barómetro del Auto-placer 2019. Un estudio para el que se han entrevistado a 10.000 hombres y mujeres de nueve países -incluyendo por primera vez a España- con el que la compañía de origen japonés revela el sorprendente papel que juegan la masturbación, el sexo y los juguetes sexuales en la vida de los españoles.

Con la inclusión de España en este barómetro, el mayor a nivel mundial sobre este tema, TENGA desvela importantes detalles relacionados con la masturbación en nuestro país. Así, el estudio ha servido para conocer cuál es la realidad de la masturbación en España, concluyéndose que el 93% de los españoles afirma haberse masturbado alguna vez, lo que nos sitúa en cabeza de toda la comparativa global como el país con el porcentaje más alto. Por detrás, estarían ingleses (91%); alemanes (89%); estadounidenses (84%); franceses (82%); taiwaneses (80%); coreanos y japoneses (76%) y chinos (73%).

Por otro lado, gracias al barómetro se ha podido elaborar una radiografía con la que conocer cuáles son los principales hábitos y tendencias en masturbación entre los españoles, destacando que el 54% confiesa masturbarse, al menos, una vez a la semana, siendo un 65% en el caso de los hombres y un 42% en el de las mujeres. Además, llaman la atención datos como los siguientes:

Los españoles comienzan a masturbarse a los 14.8 años (a los 13.5 los hombres vs. 16.2 las mujeres).

Por generaciones, se masturban el 85% de los Generación Z, el 94% de los Millennials y el 93% de la Generación X.

La duración media de cada masturbación es de entre 6 y 10 minutos.

La hora más frecuente para masturbarse es entre las 7:30 y las 11:30 PM.

La habitación, el lugar preferido seguido del baño y la ducha.

Agosto es el mes en el que los encuestados se sienten más ‘calientes’.

La masturbación, más satisfactoria que dormir o darse un baño relajante

El estudio de TENGA revela que el 74% de los españoles ven la masturbación como una forma de autocuidado, mientras que el 54% asegura que esta práctica beneficia directamente a su bienestar. De hecho, los encuestados calificaron la masturbación como una de las actividades más placenteras y, sobre todo, más eficaces para aliviar el estrés, por encima de prácticas como:

Reírse, darse un masaje, disfrutar de un baño caliente o ponerse ropa limpia, en el caso de las prácticas más placenteras.

Dormir, escuchar música, practicar yoga o leer, en el caso de las más relajantes.

Además, más del 70% de los españoles consideran que la masturbación tiene un efecto positivo en la mayoría de los aspectos de su vida. Esto incide directamente en el estado de ánimo, mejora la salud de las personas, refuerza sobre todo la confianza en sí mismas y hace que despierten un mayor atractivo sexual. La mayoría asegura que masturbarse no solo dispara los niveles de energía y productividad, sino que también es una práctica que beneficia a las parejas.

Una práctica que, aunque en España sigue siendo un tabú para muchos, según el estudio cada vez son más los encuestados (el 66% de los hombres y el 61% de las mujeres) que nunca han mentido sobre ello.

”Generación tras generación, la masturbación va saliendo del armario y vemos cómo no es que cada vez más personas se masturben…si no que cada vez más se atreven a contarlo. Sin duda la masturbación y el autoerotismo son una de las fórmulas excepcionales con las que contamos para conectar con nosotros mismos, conocer nuestros placeres y mejorar nuestra autoestima” señala la sexóloga Nayara Malnero.

Juguetes sexuales, la herramienta clave para aumentar el placer

Otro de los aspectos en los que se ha detenido el barómetro es en cómo podemos experimentar más placer mediante la masturbación. En este caso, para los encuestados, la clave está en emplear juguetes sexuales. Así, tanto los hombres como las mujeres que los utilizan no solo aseguran sentir más placer en comparación con los que no lo hacen, sino que experimentan mayores niveles de satisfacción. Por ejemplo, de los hombres y mujeres que aseguran utilizar juguetes, el 88% y el 87% respectivamente afirma estar satisfecho con sus orgasmos. Entre los encuestados que no los usan, este grado de satisfacción cae al 84% en el caso de ellos, y el 71% en el de ellas. Esta comparativa también se aprecia en otros aspectos de la vida sexual de los encuestados, como por ejemplo:

Satisfacción con la calidad de la masturbación (para hombres, 93% vs. 86%; para mujeres, 82% vs. 61%).

Satisfacción con la conexión emocional con la pareja (para hombres, 80% vs. 71%; para mujeres, 81% vs.73%).

Según Malnero, “las personas que se masturban disfrutan también luego más en pareja, saben qué y cómo lo quieren, algo indispensable para ser felices con nuestra sexualidad, incluso para velar por nuestra salud sexual. Sin duda, los resultados manifiestan que vamos camino de una sociedad más feliz y realizada sexualmente”.

“Celebrar la sexualidad y ayudar a todos a que sentir un mayor placer es nuestro objetivo diario. Este año, deseamos poder ayudar a que cada vez más gente tome las riendas de su placer y puedan sentirse mejor -física y mentalmente- y, con suerte, esto les ayude a tener vidas más satisfactorias y placenteras”, señala Eddie Marklew, TENGA Global Marketing Manager

Aitana y Mario Casas, entre las fantasías sexuales de los españoles

Masturbarse de manera correcta y placentera requiere de tiempo, ganas y algo de inspiración. Según el estudio, a la hora de ponerse en materia el 78% de los hombres recurre a ver vídeos y contenido para adultos, frente a solo el 46% de las mujeres. Por el contrario, ellas mayoritariamente prefieren tirar de imaginación (57%), algo a lo que recurren solo el 45% de los hombres.

Eso sí, la imaginación no tiene límites y abarca desde experiencias previas o fantasías a gente con la que nos gustaría tener un encuentro sexual. En este sentido, nuestras celebrities no se libran de colarse en la imaginación de los encuestados y, en el caso de las mujeres, las cantantes Aitana o Ana Guerra, la actriz Elsa Pataky, la presentadora María Patiño, o la modelo Alba Carrillo suenan entre las más deseadas. Por parte de los hombres, Mario Casas se codea en este particular ranking con Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Rafa Mora o Jesús Castro.

