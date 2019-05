Muere el hombre que se prendió fuego ante la Casa Blanca

Arnav Gupta, el hombre que se prendió fuego ante la Casa Blanca, ha fallecido como consecuencia de las heridas producidas según anunció la Policía de Parques de Estados Unidos.

Según medios locales, la policía que atendió este incidente, comentaron que Arnav Gupta estaba intoxicado con K2, una droga compuesta con marihuana y componentes químicos como Fenciclidina (PCP, por sus siglas en inglés), la cual posee efectos alucinógenos.

Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, el hombre ha fallecido hace unas horas.

WARNING : GRAPHIC VIDEO – An unidentified man set himself on fire early Wednesday afternoon in front of sightseers on the Ellipse park in downtown Washington, D.C., not far from the #WhiteHouse, authorities said.#manonfire #fire #DonaldTrump#whitehousefire pic.twitter.com/FSzsprh61O

