Nuevo incidente de un usuario en silla de ruedas en el transporte público de La Palma

David Calero, diagnosticado de esclerosis múltiple y obligado a utilizar silla de ruedas por el empeoramiento de los síntomas físicos de su enfermedad, ha interpuesto una denuncia contra la empresa Transportes Insular de La Palma, después de que él y su silla de ruedas rodaran por las escaleras del vehículo cuando hacía el trayecto entre Los Llanos de Aridane y Breña Alta, un traslado que realizó junto a su esposa embarazada para una prueba diagnóstica en el Hospital, y que terminó con puntos de sutura en la cabeza y policontusiones.

El resultado de la caída, “una contusión frontal accidental mientras realizaba el trayecto en autobús público desde Los Llanos a Breña Alta a las 10:30”, según recoge el parte médico presentado por el afectado, no fue suficiente ni para recibir una disculpa de la empresa, ni para que hayan mejorado los sistemas de anclaje del vehículo que cubre la línea 300 que utilizó ese día. Así lo afirma David indignado, para luego preguntarse “qué tiene que pasar para que en La Palma, el sistema público de transporte, financiado a través de subvenciones públicas y obligado a cumplir con la adaptación necesaria para personas con movilidad reducida, tal y como recoge la Ley de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Físicas, cumpla con las normas”.

Asegura David que este no es el primer incidente, aunque sí el primero que se conoce por llegar a ser denunciado formalmente ante la Guardia Civil, un paso que decidió dar después de comprobar que “la indiferencia ante el deber de cumplir la normativa es insultante para nuestro colectivo, para personas que necesitamos utilizar el transporte publico con garantías de seguridad y que llevamos reclamando años algo que deberíamos tener por derecho”.

La denuncia de David Calero se suma al reciente caso de un vecino del municipio de Puntagorda, que criticó el trato “humillante” al que se ha visto sometido por la falta de adaptación del transporte público al que tiene derecho. En su experiencia, ha tenido que asumir en varias casiones, ir a coger la guagua adaptada para trasladarse hasta Los Llanos y encontrarse con que la rampa de acceso está rota, con lo que “han tenido que llegar a sacarme de la guagua como un saco de papas, igual que a un niño con discapacidad que iba con la madre”.

Esta situación se produce, explica este hombre, como consecuencia de que “los anclajes no sirven porque están rotos y cuando están bien, es el conductor el que no se entera porque no tiene la formación necesaria”. Tanto es así, que en el caso de David Calero, su silla fue mal anclada, asegura, lo que originó la caída en pleno trayecto. El vecino de Puntagorda, que se solidariza con la situación de David, se pregunta además la razón por la que “en el nordeste de la Isla salen guaguas adaptadas cada hora y en el noroeste, solo dos por la mañana y dos por la tarde”.

Transportes La Palma señala la singularidad de la silla de ruedas del afectado

La empresa Transportes Insular de La Palma no ha recibido la denuncia “física” interpuesta por el afectado en este accidente, del que sí tuvieron conocimiento en la empresa y que se gestionó dando parte a la compañía aseguradora. El representante de la entidad en La Palma, Luis Rodríguez, asegura que desde que accedió a la gerencia de la entidad en septiembre de 2017, todas las guaguas adquiridas por la empresa, y subvencionadas por las arcas del Cabildo palmero, están en condiciones de garantizar la seguridad y el acceso de las personas en silla de ruedas.

Aclara que “todos los vehículos de transporte público que estamos pendientes de adquirir, un total de diez entre guaguas y micros, tendrán piso bajo”, lo que permitirá “el acceso directo, por parte de los usuarios a la guagua sin ayuda del conductor, a través de una rampa o bien con ayuda pero con mayores comodidades”. Rodríguez asegura que el único anclaje que se le colocó a la silla de ruedas de David Calero respondió a las condiciones “singulares” de la misma, que por su mayor anchura impedía colocar el segundo de estos sistemas.