Phe Club lleva a La Laguna la electrónica alternativa de Alejandro Paz

La electrónica alternativa del músico y dj chileno Alejandro Paz protagoniza este sábado 18 de mayo la segunda cita de Phe Club, el circuito itinerante de música y tendencias para ser disfrutado en salas por los más fieles al ambiente festivalero. La velada, que comienza a la medianoche en el recientemente inaugurado Trash Club de La Laguna, cuenta en el cartel con la presencia también de Pdrs.a.

Con el baile en la cabecera de sus objetivos, Phe Club amplía la programación de actividades fuera del propio festival, que este año celebra su cuarta edición los días 23 y 24 de agosto en Puerto de la Cruz. Este ciclo de conciertos, como su propio nombre indica, tiene vocación de club, de reunir personas con intereses comunes, asociados a la música, las corrientes artísticas y la tecnología. Una propuesta fresca para descubrir nuevos talentos y participar de la música en directo.

En esta ocasión será la selección musical de Alejandro Paz la encargada de mantener activo el espíritu de Phe sin esperar al evento del verano. El estilo y las presentaciones de este dj se caracterizan por su desplante vocal y un oscuro material latinoamericano. Ha hecho remixes para artistas como Dimitri from Paris o Djs Pareja y ha tocado en clubes y festivales de todo el mundo, como es el caso del Sonar en Barcelona o Villette Sonique en París. El single Tecnovela, junto al mexicano Mijo, es su último trabajo, un tema que cuenta con más de un millón y medio de reproducciones sumadas en YouTube.

Junto a él, no se perderá esta segunda cita de Phe Club Pdrs.a, quien traerá una mezcla de house y techno fresco. Si bien la música, en especial la alejada de los circuitos comerciales, le ha acompañado siempre, no fue hasta esta década que decidió dejarse seducir por la electrónica. En esta búsqueda de nuevos sonidos, ciudades como Madrid, Barcelona y Berlín han jugado un papel fundamental en su trabajo tras los platos.

Phe Club es una extensión de Phe Festival para reunir a la comunidad phellower –formada por seguidores, simpatizantes fieles del espíritu lúdico y desinhibido que promueve el festival desde sus inicios– alrededor de los directos de destacados artistas de la escena nacional e internacional, con especial atención a dj y selectores como indicadores de vanguardia cultural. De esta manera, aquellas personas que han comprado el abono la edición 2019 tienen acceso gratis a estas fiestas, si rellenan el formulario habilitado para ello en la web www.phefestival.com.

Las próximas citas de Phe Club tendrá lugar en Arrecife (La Grulla, 1 de junio), con Hidrogenesse y We Are Not Dj’s; La Laguna (Aguere Cultural, 5 de julio), con un cartel integrado por Los Vinagres, Siloé y Kano Dj; así como Las Palmas de Gran Canaria (Paper Club, 6 de julio), fiesta que contará con las actuaciones de Hidrogenesse, Mariclón y Papaya & EvaOlvido.

Las entradas para este segundo Phe Club se encuentran a la venta en la web oficial www.phefestival.com y la plataforma Tickety.es. Allí también se pueden adquirir los abonos a precio reducido para Phe Festival 2019, que en agosto llevará a Puerto de la Cruz música, tendencias y una serie de propuestas artísticas y sociales únicas y originales.