Sergio Batista: “Se que mucha gente se pregunta y no entiende la salida de Pier como entrenador del equipo”

La temporada 2018-2019 en la Primera División femenina llegó a su fin el pasado domingo, con una destacada actuación del conjunto tinerfeño de la UD Granadilla Tenerife Egatesa. Las sureñas repitieron el cuarto puesto de la temporada pasada, y acabó la competición con una racha de siete partidos consecutivos con victorias incluida la de la última jornada ante el todopoderoso FC Barcelona. La noticia, no por esperada, saltó en el postpartido tras despedirse Pier Cherubino del banquillo. El presidente de la entidad, Sergio Batista, aclaró en una entrevista a DIARIO DE AVISOS, la no continuidad de Pier después de haber firmado junto a la plantilla y cuerpo técnico un excepcional curso. El club ya piensa en el futuro y el futuro se llama David Amaral, que será presentado en las próximas horas como nuevo entrenador de la UDG Tenerife Egatesa.

-¿Cómo se puede explicar el nuevo milagro de la UDG Tenerife Egatesa repitiendo el cuarto puesto del curso pasado y con los avatares deportivos y extradeportivos que sucedieron a lo largo del año ?

“En frío es difícil de explicar. Las chicas han demostrado el compromiso que tienen con el club, el cuerpo técnico ha estado a un gran nivel y entre ambos han conseguido un extraordinario binomio. En el club hemos cerrado filas en torno a todas ellas y han firmado un final de Liga espectacular. Ganar diez partidos de once sólo está al alcance de los grandes equipos, y sin perder la modestia, hemos estado a ese nivel”.

-Pier Cherubino, que se despidió del banquillo de la UDG Tenerife Egatesa después de acabar el partido con el FC Barcelona, tendrá siempre abiertas las puertas del club.

“Ésta ha sido su casa desde el primer día. Siempre será su casa. Sé que mucha gente se preguntará porque no sigue como entrenador del equipo. Entiendo que la gente esté incrédula tras esta decisión, pero para que se queden tranquilos, se trata de una decisión meditada y no improvisada. Además, en esta historia nadie ha sido engañado porque todos los estamentos del club sabían lo que iba a pasar, incluidos Pier, el cuerpo técnico y las jugadoras. Es una decisión que en circunstancias normales no se hubiese tomado, pero ya estaba decidido desde el pasado mes de enero. Debido a que los resultados por esa época no eran los mejores, llegamos a un acuerdo con David Amaral para que se hiciera cargo del banquillo de cara a la próxima temporada 2019-2020. Fue un compromiso que adquirimos con Amaral y si no hubiese existido este acuerdo cerrado la situación no se hubiese planteado. Me considero una persona que suele cumplir con su palabra y el club cumple con sus compromisos. Por tanto no había otra decisión, estaba ya tomada, y hemos cumplido con lo acordado hace unos meses. Esperamos no equivocarnos. Se que mucha gente no lo entiende, porque es muy difícil igualar lo que han hecho tanto Toni Ayala como Pier Cherubino. Queremos seguir creciendo y tenemos el reto de igualar o mejorar lo que se ha hecho hasta ahora. Lo que quiero dejar claro que el cambio de entrenador no es improvisado, porque no tenemos nada contra Pier Cherubino. Estamos orgullosos del trabajo que ha hecho, como ha crecido como entrenador, y se va del club por la puerta grande”.

-Hay un dicho que dice “a rey muerto, rey puesto”. En el día de ayer el club anunciaba la contratación de David Amaral como nuevo entrenador de la UDG Tenerife Egatesa de cara a la próxima temporada. ¿Qué busca el club con la contratación de David Amaral?

“David es el entrenador canario con más prestigio en los últimos veinte años. Tiene un bagaje ganado en clubes de la talla del CD Tenerife, UD Las Palmas, y más otros clubes destacados de la península y canarios en categorías como Segunda División y Segunda División B. La opción que hemos escogido es buena, y sin ánimo de comparar entre unos y otros, estamos convencidos que David es la mejor opción. Tendrá todo nuestro apoyo, nuestra confianza y cariño para que pueda desarrollar su labor con el objetivo de competir como lo estamos haciendo hasta la fecha”.

-¿Cómo se puede mejorar a la actual UDG Tenerife Egatesa?

“Lo primero con infraestructura. Si tenemos más infraestructura para poder entrenar, el club daría un gran paso adelante. En el tema deportivo queremos reforzar la plantilla con dos jugadoras. El actual plantel está renovado en su totalidad, y en los próximos meses nos lanzaremos en la búsqueda de un ‘9’ que pueda marcar entre quince y veinte goles, y una central para suplir la baja de Jackie Simpson. Si aparecen esas dos futbolistas las fichamos, y si no, nos quedamos como estamos. Siempre podemos tirar de jugadoras del filial, que es nuestro gran objetivo e ilusión. Lo que no vamos hacer es precipitarnos y aventurarnos en traer a una jugadora que ya tenemos aquí”.



-¿Estas dos incorporaciones llegarían del mercado nacional o del extranjero?

“El mercado nacional está muy difícil. Ojalá pudiéramos traer una jugadora nacional con las características que estamos buscando. Si tenemos que acudir a jugadoras extranjeras lo haremos. Todas las semanas nos ofrecen ocho o diez futbolistas. La decisión de quedarnos quietos o fichar solo depende de lo que nos diga el entrenador. No nos vamos a precipitar porque las que tenemos nos han llevado a cotas muy altas, y las del filial vienen apretando por detrás. La que venga tiene que ser un gran fichaje. Tenemos asumido, según los técnicos, que necesitan esos dos refuerzos para configurar una plantilla con total garantía. También es verdad que no vendrán a cualquier precio y no cualquier jugadora”.

-¿El campo de la Hoya del Pozo, en El Médano, es un imposible para la próxima temporada?

“Por el camino que lleva será totalmente imposible. Aún no se ha puesto la primera piedra, por lo que tendremos que planificar la próxima temporada en La Palmera. Hay una gran precariedad en cuanto a vestuarios, y compartimos espacio y tiempo con el Raqui San Isidro y con la escuela de fútbol Esmográn. Vamos a intentar gestionarlo de la mejor manera posible sin lesionar los intereses de los equipos que también comparten el campo, y a ver como podemos sobrevivir. Muchos viernes tenemos que entrenar en medio campo con unos horarios intempestivos, pero ya estamos acostumbrados a vivir con eso. Aunque eso no significa que no reivindiquemos mejoras en las infraestructuras”.

-Por último, ¿qué va a ocurrir con la Liga Iberdrola después de que la Federación de Luis Rubiales se haya montado una competición paralela?

“Todo esto se ha originado por los derechos televisivos. Hasta ahora no se había asignado una cantidad económica por esos derechos, este año se sacaron a concurso y un operador los compró por nueve millones de euros. La pelea es por quien gestiona esa cantidad, con los clubes en medio de esta pugna entre la Federación Española de Fútbol y la Asociación de Clubes. Estoy seguro que se jugará la Primera División y los dos grupos de Primera B”.

David Amaral será presentado en las próximas horas como nuevo entrenador

La UDG Tenerife Egatesa confirmó por medio de una nota de prensa que David Amaral será el nuevo técnico del primer equipo para el próximo curso. Amaral fue jugador del CD Tenerife desde 1980 hasta 1990, ascendiendo con el mismo a la máxima categoría. Como entrenador, pasó por los banquillos del CD Tenerife, Realejos, Universidad de Las Palmas, Lanzarote, UD Las Palmas, Cartagena, Ponferradina, Salamanca, Castellón y Huesca. El entrenador tinerfeño, con gran experiencia, asume los mandos de la UDG Tenerife Egatesa para la temporada 2019-2020. En los próximos días, añade la nota, el club comunicará la fecha en que será presentado oficialmente el nuevo técnico. Además se agradece la labor de Pier Cherubino. “Desde la Junta Directiva se agradece a Pier Cherubino los servicios prestados y reconoce el gran trabajo, dedicación y compromiso llevado a cabo por el técnico durante su etapa en nuestro club que culminó con la consecución de la cuarta plaza igualando la mejor posición obtenida por el club en su historia”.