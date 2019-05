Un error de la DGT provoca la retirada de los puntos del carné a conductores sin multa

Un error administrativo ha provocado que la Dirección General de Tráfico (DGT) retire los puntos del carné a conductores que no habían sido multados, según recoge el diario ABC.

El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) recomienda a las personas afectadas que acudan a la Jefatura Provincial de Tráfico para comprobar su historial de puntos y solucionar el problema.

Lamentablemente, la incidencia puede resolverse en unos seis meses y durante este periodo los agentes de la Guardia Civil podrán sancionar al conductor, a pesar de que la DGT ya ha admitido el problema.

El novel comienza a circular con 8 puntos. Si en los tres años posteriores no se ha producido pérdida alguna, estos pasan a ser 12, prolongándose a 14 otros tres años después en caso de no haber cometido ninguna infracción y, finalmente, a 15, que es el máximo de punto que puede obtener un conductor en nuestro país.