Nicolás: el conserje que salvó la vida a una mujer tras sufrir un paro cardíaco en Los Llanos

Nicolás Gutiérrrez, conserje del Museo Insular de La Palma, se convirtió esta misma tarde en héroe tras salvar la vida de Socorro, una mujer de unos 50 años de edad que entró en parada cardiorespiratoria tras caer accidentalmente por las escaleras de la guagua en una de las paradas de la Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, en Los Llanos de Aridane.

La rápida intervención de Nicolás, que hace apenas dos días terminó el curso de primeros auxilios, fue vital para salvar la vida de esta mujer, a la que practicó la reanimación cardiopulmonar (RSP) que “justo estos días me había enseñado mi profesora, una enfermera del Hospital General de La Palma que se llama Ana”.

La rápida intervención de Nico y la llamada inmediata al número de emergencias 112 por parte de otros de los viajeros de la guagua, que permitió la llegada de la ambulancia en unos 7 minutos, fueron claves para salvar la vida de Socorro, que con posterioridad fue atendida por los profesionales del Servicio Canario de Salud. “Me di cuenta de que no respiraba, de que su pecho no se movía y de que su estado era grave. Justo estos días he aprendido cómo actuar en estos casos y fue lo que hice. Había entrado en parada cardiorespiratoria y sabía que si no actuaba rápido, luego podría ser tarde para ella”, explicó Nicolás en declaraciones a este periódico. El hombre confesó que “aunque ahora estoy muy nervioso, en ese momento pude mantenerme tranquilo y actuar correctamente. No podía dejar de acordarme de todo lo que me han enseñado estos días en el curso de primeros auxilios y creo que es importante que todo el mundo pueda aprender este tipo de ejercicios de reanimación porque, como me ha pasado hoy a mí, se puede salvar una vida”.

Otro de los testigos del suceso, que llamó al 112 informado de la urgencia, relató “el miedo de todo el pasaje cuando vimos caer a la mujer, que cayó de espaldas y con un golpe seco contra el asfalto”. Relata como “el hombre, del que luego supimos como se llamaba y que ha sido un héroe, no dudó ni un momento en intervenir y, tras comprobar que la mujer no respiraba, practicarle los ejercicios de reanimación. Todos queríamos ayudar, pero solo él sabía como hacerlo y mantener el control de la situación”.