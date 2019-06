300 artículos en el DIARIO

En DIARIO DE AVISOS, publicados desde 2010 hasta abril 2019: 300 artículos en 10 años. El género tiene sus reglas y se aprende errando. Escribo acomodado a 3.300 caracteres y 600 palabras, economía de lenguaje y mensaje comprimido, en artículo semanal de sábado. Mis referentes: en El Mundo, Francisco Umbral (1932-2007), construyó en Los placeres y los días, una de las más exitosas columnas; sociológica y literaria, mantenía las distancias. Heredada por Raúl del Pozo (1936), quien en El ruido de la calle, la escucha y se aleja de ella. En prensa local leo con atención a Andrés Chaves, en Superconfidencial, aprecio su ligereza y desfachatez. Francisco Pomares en A Babor, racional e ideológico. Jorge Bethencourt en Manual de Objeciones, ingenioso y surrealista. Alfonso González Jerez en Retiro lo Escrito, fronterizo, desintegrado e inmediato. Alabo el oficio de opinar a diario. Otras Coordenadas ejerce la libertad de prensa, sin más limitación que el tamaño de la columna, una virtud. Lastrado por la formación y la experiencia. Diez años en cargos del Colegio de Arquitectos, cultura y representación. Diez años representando a la APA de un colegio concertado. Diez años en la DOP Islas Canarias, representando a la Bodega Frontos y al Vino. Los tiempos se alargan en la profesión de arquitecto y urbanista y en el mundo agrario, que tiene su ritmo. La ciencia lleva a soportarme en la sistemática. Con ella clasifico los 300 artículos en 9 secciones: 1. Canarias, Turismo y Territorio. 2. Política, Europa, Cataluña y el Brexit. 3. Urbanismo y Arquitectura. 4. Economía, Pensiones y Empleo. 5. Escuela, Ciencia y Educación. 6. Cultura, Religión y Simbolismo. 7. Sociología, Género y Reproducción. 8. Vino y Gastronomía. 9.

Historias de canarios por descubrir, cercanos y desconocidos. Empiezo el artículo eligiendo el título, que es una imagen. Actualidad y distancia. Otras Coordenadas se soporta en un trabajo colateral en torno a las clasificaciones, donde desarrollo juegos. Sobre la política, la tabla periódica, la especie humana, vacas y encinas, I Ching, números y el 64 y el Drago de Ycod. Se combina el texto con detalles y figuras, cuya unión produce imágenes múltiples. Todos los artículos se cuentan en circular, soportados en una tesis que se cierra al final. Asumen la falibilidad de sus juicios. La literatura, el cine y el cómic permiten ofrecer interpretaciones de la actual sociedad líquida del conocimiento y aportar imágenes comprensivas. Para los educados luego de los años de plomo del franquismo, nos asombra la ligereza con que se aborda la historia y la religión. Como agnóstico cristiano, reservo mi ámbito personal ajeno a lo público. Asumo los contenidos del humanismo cristiano, núcleo de los valores de la sociedad occidental. Soy activo en la opinión política y contrario a los populismos que se nutren de prejuicios, pasiones e instintos, en una sociedad amorfa excitada por las redes. Declarado europeísta y asombrado al no defender la mejor construcción para abordar la globalización. Europa con sentido y valores y con el Reino Unido dentro. La verdad está en la lógica del detalle. Desde lo local a lo global. No existimos fuera del tiempo y el lugar. Sin luz natural no hay espacio. La volatibilidad se ha adueñado de la ciencia, de la economía y de la política. Y de esta las nomenklaturas, olvidadas de su función, de los derechos que son del ciudadano. El clima, la desigualdad, el género, la educación, el arte, el mecenazgo, la filosofía, la religión, la monarquía, lo simbólico, la nación, lo rural y lo urbano, la globalización, las nuevas fronteras. Tolerante sin perder identidad. El detalle de asumir las responsabilidades con autonomía. Convencido del futuro, con ciencia y humanidad, cuando estamos en el posthumanismo, ajenos ya a la selección natural. De nuevo expulsados del paraíso.