Adán Silvera, con las maletas hechas para el reto continental

En silencio, como trabajan los campeones. Así ha preparado Adán Silvera el gran desafío de su vida deportiva, el Campeonato de la Unión Europea del peso Supermedio. El tinerfeño, monarca nacional de la división, también acudió a Madrid a finales de 2018 de forma cautelosa, pero con las ideas firmes. Allí le arrebató el título nacional al experimentado Mariano Hilario. Ahora la empresa es aún más complicada.

Adán Silvera y su equipo viajan hoy hasta Alemania donde este sábado subirá al cuadrilátero del Sport and Congress Center de la localidad de Schwerin, capital de la región de Mecklenburg-Vorpommen. Allí le espera Tyron Zeuge, más joven, más alto, con más combates en su trayectoria amateur y también en el boxeo rentado, pero no con más ganas de hacerse con el cinturón continental.

“Creemos que somos más fuertes que él”, señalaba Adán Silvera mientras ultimaba los preparativos del viaje de hoy desde su lugar de concentración de esta última semana, el sur de Tenerife. Silvera, con un récord de 11 triunfos y una derrota como profesional, sabe lo que tiene que hacer para provocar el segundo tropiezo profesional de Zeuge, que perdió su imbatibilidad el año pasado cayendo por nocaut técnico ante el británico Rocky Fielding.

“Es un boxeador técnico por aquello de tener más experiencia como amateur”, señalaba el tinerfeño que ha analizado junto a los miembros de su equipo al fajador teutón. Silvera no ha perdido nada de tiempo. Su último compromiso lo realizó el pasado día 31 de marzo venciendo antes del límite el portugués Thiago Prata en un combate que afrontó con una rotura fibrilar en su brazo derecho.

Esa lesión le frenó el comienzo del trabajo para medirse a Zeuge, pero luego todo ha ido encaminado hacia “la mejor preparación que he hecho en mi carrera”. “He hecho muy buenos sparrings y he acabado con este retiro de concentración antes de zarpar para Alemania”, revelaba el tinerfeño que viaja con toda la intención de “traerme ese cinturón azul para casa”. “Vamos a darlo todo y más, tengo muchas ganas de que llegue el sábado ya, no estoy ansioso, pero tengo ganas de estar ahí, de salir y disfrutar, vivir un gran evento y disfrutar de lo bonito que me da este deporte”, sentenciaba Silvera.

SPARRINGS DE LUJO

La lesión muscular sufrida por el Pretoriano Silvera antes de su última comparecencia profesional le mermó el trabajo para este pleito y sólo le permitió hacer cinco sesiones de sparring. Eso sí, sus compañeros de trabajo fueron de lo mejor que hay en España, Jorge Fortea, campeón de España y Sergio El Niño García, campeón europeo superwelter.