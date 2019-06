Antonio Castro (CC) niega haber cobrado comisiones de OHL

El exconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Antonio Castro, negó ayer haber cobrado comisiones de OHL por las obras de abrigo del Puerto de Granadilla y la ampliación del Puerto de La Estaca (El Hierro), unas presuntas comisiones por las que figura como investigado en el llamado caso Lezo.

En declaraciones a COPE Canarias, recogidas por Europa Press, Antonio Castro reconoció estar “muy disgustado” y “apenado” porque aseguró desconocer un asunto del que no ha recibido ninguna notificación oficial y del que se ha enterado por los medios de comunicación.

El que fuera consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias durante casi tres legislaturas (1996-1999, 1999-2003 y 2003-2007) afirmó que nunca ha participado en cuestiones de este tipo y lamentó que haya aparecido su nombre “sin saber por qué razones y con personas que no sé ni quiénes son”, incidió.

Antonio Castro vio lógico que los jueces investiguen, pero espera y desea que las cosas se aclaren “pronto y rápido” porque se trata de una situación “muy desagradable” para quien “tantos años ha estado trabajando y haciendo las cosas de manera honrada y de manera transparente”.

Castro insistió en que no ha cobrado ninguna comisión de OHL, ni de ninguna otra empresa, e hizo hincapié en que todavía no cuenta con un documento oficial que diga qué ha pasado: “Sólo sé lo que he visto en la prensa, que no tiene ningún sentido. Cómo puedo decir nada si no tengo un documento, sino lo que sale en los medios”.

También aclaró que no ha tenido nada que ver ni con las obras de abrigo del Puerto de Granadilla, ni con la ampliación del Puerto de La Estaca: “Son obras de Puertos del Estado”, indicó Antonio Castro, quien consideró que lo lógico en estos casos es mantener la prudencia y esperar porque “una cosa es que se investigue y otra que tenga que comparecer”.

Asimismo, pidió a la Justicia que aclare por qué ha salido su nombre en el marco de la investigación del caso Lezo, cuando, según dijo, “en mi vida he participado en cuestiones de ese tipo”. “Si hay dudas, que se investigue. Supongo que si tengo algo que decir, ya me citarán, aunque desconozco absolutamente por qué estoy ahí. En mi vida he estado vinculado con operaciones de ese tipo”, concluyó.

Sí Se Puede

Hay que recordar que la formación ecosocialista, Sí se puede, continúa pendiente de que la Audiencia Nacional dé el visto bueno a su personación como acusación popular en esta causa. De hecho, el pasado 22 de mayo informó que ya había solicitado ante la Audiencia Nacional la citada personación, trámite que realizó hace ya más de diez días.

El proceso judicial que sigue en ese tribunal el juez Manuel García-Castellón por el supuesto pago de comisiones a cargos políticos a cambio de presuntos tratos de favor en la concesión de obras públicas a la empresa OHL y, como se explica en esta información, ha salpicado a altos cargos de CC como el ya mencionado Antonio Castro y al también expresidente de la Autoridad Portuaria cuando se llevaron a cabo las obras del puerto industrial de Granadilla, Luis Suárez Trenor.

Al parecer, según un informe de la Guardia Civil realizado sobre todo a partir del pinchazo de conversaciones telefónicas a directivos de esa empresa, aparecen los citados altos cargos de Coalición Canaria.